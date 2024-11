L'Harmonie Ensemble a Domodossola

Ingresso gratuito, come per tutti gli eventi targati Ruminelli, con inizio alle ore 21.



A dirigere i musicisti sarà Alessandro Maria Carnelli, la cui carriera è costellata da prestigiose esperienze in Italia e all'estero: ha tenuto concerti al Musikverein di Vienna, in celebri sale da concerto a Milano, ha diretto l'Ensemble del Teatro Regio di Torino e ha lavorato più volte con l'Orchestra da Camera di Mantova.



Ha inciso un cd su Verklärte Nacht di Schönberg con l'Orchestra da Camera di Mantova e sempre a Mantova ha registrato il suo secondo cd, “A Symphony and its Consequences” che ha riscosso successi a livello internazionale. È autore delle monografie su Musorgskij, Čajkovskij, Schönberg e Šostakovič pubblicate da Skira - Il Corriere della Sera e di quella su Verklärte Nacht di Schönberg.



A comporre l'Harmonie Ensemble sono:

Silvano Scanziani, Siria Domeniconi – oboe

Marco Rainelli, Stefano Gori – flauto

Simone Margaroli, Gabriele Oglina – clarinetto

Luca Barchi, Lidia Favaretto – fagotto

Milena Savelloni – controfagotto

Davide Citera, Elisa Giovangrandi, Cristina Pini, Gioele Corrado – corno

Sofia Paris – violoncello

Sofia Palmeri – contrabbasso



Il termine Harmonie in Germania identifica un gruppo di strumenti a fiato e, nello specifico, ricorda il nome della formazione che nel 1784 eseguì per la prima volta la Serenata Gran Partita a Vienna. La formazione che si esibirà a Domodossola venerdì 15 novembre è composta da strumenti a fiato, oltre che contrabbasso e violoncello, suonati da musicisti che hanno collaborato e collaborano attualmente con importanti orchestre sia nazionali che internazionali e che possono vantare una solida esperienza di musica da camera.



Svolgono, inoltre, un’intensa attività didattica presso le scuole musicali della provincia del VCO e della vicina



Lombardia.

Di seguito il programma del concerto:

R.Strauss Suite in sib maggiore per 13 strumenti a fiato op.4

1. Praludium - Allegretto

2. Romanze - Andante

3. Gavotte - Allegro

4. Introduktion und Fuge - Andante cantabile Allegro con brio



A.Dvořák Serenata in re minore op44 per 10 strumenti a fiato, violoncello, contrabbasso

1. Moderato quasi marcia

2. Minuetto: tempo di minuetto -Trio: Presto

3. Andante con moto

4. Finale Allegro molto