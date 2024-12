I numerosi partner del progetto hanno inaugurato le prime opere, con eventi e masterclass aperti al pubblico. Ora l'antica via attende nuovi visitatori.L'intento era quello di ripercorrere con occhi nuovi una Via Storica, come tante disseminate lungo il Bel Paese, trasformando l'escursionismo puro in un'esperienza di fruizione turistico-culturale innovativa: una missione compiuta, quella del progetto "Grand Tour sulla Via delle Genti", fortemente voluto dalle Amministrazioni di quattro centri dell'Alto Lago Maggiore – Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Trarego Viggiona – e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del Bando "Territori in Luce" e da Fondazione CRT, contributi ottenuti grazie al coordinamento progettuale di Raffaella Simonetti, della società di fundraising Niniqa Scarl.Tra ottobre e novembre i quattro comuni rivieraschi, con le rispettive Pro Loco, hanno presentato alla cittadinanza e al pubblico le opere frutto delle residenze artistiche ospitate la scorsa estate. Anche il Vice Presidente della Provincia, Gianmaria Minazzi, ha sottolineato l’importanza di costruire insieme nuovi itinerari di valorizzazione di questo territorio e ha auspicato una prossima edizione del Grand Tour che possa toccare anche Cannobio.Ghiffa ha scelto l’autocostruzione per mettere in luce spazi e percorsi da restituire alla comunità e ai turisti: la residenza è stata curata da ArtierE, collettivo con base a Torino specializzato in progetti di rigenerazione urbana e progettazione partecipata. Oggebbio si è trasformata in scenografia per l’intervento di arte muraria di Fabio Petani, artista di origini piemontesi ormai affermato a livello internazionale. Cannero Riviera ha scelto la video illustrazione per mettere in luce alcuni punti strategici del proprio patrimonio ambientale e storico: ad occuparsi della realizzazione è stato Edoardo Argentieri, visual artist, graphic designer e illustratore.Trarego Viggiona ha infine scelto di realizzare un progetto artistico diffuso che coinvolge i centri abitati di Trarego con Cheglio e Viggiona, incentrato sul racconto audiovisivo del territorio. A curare l’opera è stato Walter Paradiso.Quattro opere, con quattro modalità di fruizione differenti, quattro abbinamenti tra arte e ambiente scelti per arricchire le prossime esperienze di visita dei turisti e ovviamente anche degli abitanti di questi luoghi. Il tema individuato quest’anno dalla Direttrice artistica del progetto, Giulia Caffaro, rispecchia la necessità di rivedere questi territori attraverso nuove lenti turistiche e culturali. La Via delle Genti, unendo Verbania alla Svizzera e passando dai quattro borghi protagonisti del Grand Tour, è dunque il filo rosso che unisce il patrimonio storico, artistico e naturalistico del Verbano, diramandosi su sentieri e itinerari di turismo sostenibile che incentivano una fruizione lenta e più approfondita del territorio, specialmente in periodi lontani dall’alta stagione.Proprio per destagionalizzare l'offerta turistica i Comuni partner del progetto, in sinergia con le locali pro loco e gli uffici turistici, hanno proposto e proporranno tour guidati o da percorrere in autonomia, fornendo mappe e consigli per assaporare l'offerta unica di questi luoghi, in ogni stagione dell'anno. Già, perché proprio questa è l'eredità del progetto, che ha visto nascere opere inserite in luoghi unici, come il Sacro Monte di Ghiffa, Patrimonio Unesco: arricchire l'offerta del territorio senza inventare proposte distanti dalla storia dei luoghi, anzi, facendo nascere esperienze artistiche proprio scavando nelle radici più autentiche di questa porzione del Lago Maggiore.IL RACCONTO DELLE OPEREIl Comune di Ghiffa – primo centro che si incontra lungo l'antico cammino – ha voluto offrire un inedito racconto delle memorie che popolano i boschi del Sacro Monte della Santissima Trinità. Le tre opere in legno, realizzate da Maddalena Pornaro e Giulia Cerrato del collettivo ArtierE e perfezionate nell'ambito di una masterclass aperta al pubblico, permettono di riscoprire tasselli di una storia antica: alla figura del carbonaio, che raccoglieva la legna nei boschi del Sacro Monte, si affianca la pira – o carbonaia – su cui si montavano i legni che bruciavano per pirolisi, producendo carbone vegetale; la terza ed ultima opera ricorda la zattera con cui si trasportava il carbone verso Milano, importante mercato di sbocco per la piccola economia ghiffese che attribuì agli abitanti l’epiteto di “piemontardi”. Le installazioni sono collocate lungo la porzione di Via delle Genti che attraversa i boschi della riserva naturale del Sacro Monte.Proseguendo si incontra Oggebbio: con la propria residenza artistica, Fabio Petani, street artist di origini piemontesi affermato a livello internazionale, è intervenuto su un imponente muraglione di contenimento stradale in un crocevia della Via della Genti trasformandolo in un abbraccio artistico enaturale al territorio, attraverso la rappresentazione degli splendidi fiori tipici del Lago Maggiore ed anche sottolineando l’importanza storica, paesaggistica e culturale della sponda piemontese del Verbano con una goccia d’acqua al centro del murale che genera un vortice di vita. Nel fine settimana della restituzione pubblica dell'opera, Fabio Petani ha anche guidato studenti locali nel mondo della Street Art, grazie ad una masterclass che ha portato i giovani a lavorare a stretto contatto con l'artista, dando vita ad una piccola opera a servizio del paese.Puntando verso la Svizzera, il successivo borgo che si incontra lungo il cammino della Via delle Genti è Cannero Riviera. Qui il racconto artistico si è tramutato in una video illustrazione di Edoardo Argentieri, che è riuscito a catturare l’anima di questa località lacustre attraverso un’esplorazione visiva unica e personale. Paesaggi e colori, luci naturali e artificiali si fondono in un'armonia visiva ispirante, attraverso un mix di dettagli naturali e artificiali che evocano atmosfere oniriche. L'opera è visibile da tutti i visitatori che si incammineranno lungo le vie del centro storico e il lungolago: basta infatti inquadrare con il proprio smartphone un QR code stampato su nove tessere di mosaico illustrate, disseminate nei punti più caratteristici del paese per ammirare il racconto visivo dedicato al paese degli agrumi.Ultima tappa dell'itinerario è Trarego Viggiona, dove Walter Paradiso, artista di origini romane attivo da molti anni a Torino con lavori di video narrazione e fotografia documentaristica, ha realizzato un video- racconto che intreccia la modalità narrativa con la segnaletica informativa. La comunità stessa ha dato voce ad importanti frammenti di storia, usi e costumi locali, con donne e uomini che sono ora protagonisti della narrazione video ospitata lungo un corridoio esperienziale all’interno del Municipio di Trarego visitabile negli orari di apertura degli uffici comunali.Ad esso si affianca la collocazione di una mappa grafica con QR code all’interno delle pensiline dei bus a Cheglio e Viggiona per allietare l’attesa dei mezzi pubblici che collegano i tre centri abitati con il lungolago. Ora il progetto "Grand Tour sulla Via delle Genti" guarda al futuro con un patrimonio artistico donato al territorio e nuovi itinerari turistici costruiti per valorizzarlo. Le opere sono destinate a rimanere elementi fondamentali di un percorso fruibile in ogni stagione, con un incantevole affaccio sul Lago Maggiore, in un dialogo costante tra paesaggio, storia e arte.Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul progetto, sugli itinerari e i tour guidati: www.grandtourviadellegenti.com.