Le Determinazioni dopo il Consiglio Comunale Aperto sulla vicenda Barry Callebaut

ORDINE DEL GIORNO: CHIUSURA DELLO STABILIMENTO DELLA FABBRICA BARRY CALLEBAUT DI VERBANIA. DETERMINAZIONI.



Il Consiglio Comunale aperto convocato in data odierna, 18 dicembre 2024, alle 21,00 presso il Teatro Maggiore con la presenza di Cittadinanza, Lavoratori, Parti sociali, Sindacati e Rappresentanti delle Istituzioni per discutere della grave situazione creatasi con l’annuncio della chiusura dello stabilimento della Barry Callebaut



PRESO ATTO CHE

Il 5 settembre 2024 inaspettatamente e senza alcun preavviso la Direzione dello Stabilimento Barry Callebaut ha comunicato la grave decisione della Proprietà di chiudere il sito di produzione di Verbania (in località Intra) entro il primo trimestre 2025



CONSTATATO CHE

non erano pervenute avvisaglie e comunicazioni di questa chiusura né, tantomeno, le Amministrazioni comunali di Verbania attuale e precedenti erano mai state portate a conoscenza di criticità che avrebbero costituito premessa di tale chiusura.



RICHIAMATO CHE

si sono svolti quattro incontri del tavolo di approfondimento organizzati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Piemonte tra le Rappresentanze Sindacali, le RSU, il Comune di Verbania, la Provincia del VCO e la Rappresentanza della Proprietà:

Il 2 ottobre 2024 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del Ministro On. Adolfo Urso, del Sottosegretario On. Fausta Bergamotto, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del Vice Presidente Elena Chiorino;

Il 22 ottobre 2024 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del Sottosegretario On. Fausta Bergamotto e del Vice Presidente della Regione, Elena Chiorino;



Il 31 ottobre 2024 presso la Sede della Regione Piemonte alla presenza della Vice Presidente della Regione Chiorino;



Il 26 novembre 2024 presso la Sede della Regione Piemonte alla presenza della Vice Presidente della Regione Chiorino.



Tutto ciò premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente ordine del giorno



IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Esprime grande preoccupazione in merito al destino dello Stabilimento Barry Callebaut e, soprattutto, al destino di Lavoratrici e Lavoratori che improvvisamente si sono trovati ad affrontare una situazione di grave e profonda incertezza per il loro futuro e per quello delle loro famiglie.

2. Sottolinea l’impatto derivante da tale decisione sul tessuto sociale e produttivo della città, stante le difficoltà di riassorbimento di un così significativo numero di posti di lavoro.

3. Riafferma la destinazione urbanistica produttiva del sito e invita la Proprietà ad adottare una tempistica idonea volta ad assicurare continuità alla vita dell’unità produttiva.

4. Invita la Proprietà ad accettare un allargamento della platea dei possibili investitori/acquirenti anche tra Aziende di settore e/o capacità produttiva affine a quella della Barry Callebaut.







Verbania, lì 18 dicembre 2024



ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA’ DI VERBANIA