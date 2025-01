BIS! 2 laghi 2 palchi

Cinque appuntamenti, che si terranno fino a maggio, il cui tema principale sarà il viaggio, perché viaggiare nello spazio e nel tempo è speranza, scoperta e conoscenza.La rassegna, selezionata dal bando "Corto Circuito 2022", progetto della Fondazione Piemonte dal Vivo, rivolto a compagnie e spazi di aggregazione sociale, al fine di diffondere capillarmente nel Circuito regionale le arti performative, propone un calendario di spettacoli tra i due laghi, Maggiore e Orta, arricchendo entrambi i territori, stimolando le compagnie, gli artisti e gli spettatori ad un interessante confronto.Qui di seguito il dettaglio del cartellone:L'IMMAGINIFICA STORIA DI ESPÉRERDrammaturgia di Antonio DamascoMusiche di Maurizio VernaIn scena Antonio Damasco e Maurizio VernaTEATRO DELLE FORMELa favola cantata che nel 2024 ha risalito la penisola, da Lampedusa a Bardonecchia, racconta una storia antica e contemporanea, fatta di uomini, donne e bambini in movimento tra una terra e l'altra. Come l'esploratore e premio Nobel per la pace, Fridtjof Nansen, inventò un passaporto per apolidi, così per salire sull'isola di Espérer sarà sufficiente un "Certificato di esistenza". Cosa occorre per farne parte? Esistere.Baveno venerdì 24 gennaio ore 21.00IL SETTIMO GIORNO LUI SI RIPOSO', IO NOCon Andrea Mirò ed Enrica TesioNIDODIRAGNO/CMCIl racconto di due donne straordinariamente talentuose per uno spaccato, attualissimo e incredibilmente ironico, del nostro tempo. L'ironico diario privato di femminili fatiche collettive, un monologo sulla vita di una donna come tante, ma con occhiaie uniche nel suo genere!Tratto dal libro di Enrica Tesio "Tutta la stanchezza del mondo" con le musiche dal vivo eseguite da Andrea Mirò.Baveno venerdì 21 febbraio ore 21.00GONZAGO'S ROSEIdeato e interpretato da Federica Tardito e Aldo Rendina.COMPAGNIA TARDITO/RENDINA con il sostegno dell'Associazione Sosta Palmizi/MiBACLo spettacolo vuole sondare le relazioni tra uomo e donna e l'incomunicabilità di coppia attraverso una strategia infallibile e originale: far sorridere mentre si riflette. Rosalia e Gonzago sono due anime in conflitto, due anime perse nella routine della vita a due.Baveno venerdì 14 marzo ore 21.00MUSICA DA RIPOSTIGLIO...perché da camera ci sembrava eccessivoLuca Pirozzi - voce, chitarra, banjo;Luca Giacomelli - chitarra;Raffaele Toninelli - contrabbasso;Emanuele Pellegrini - batteria, percussioni;ASS. MUSICA DA RIPOSTIGLIOI Musica da Ripostiglio fanno canzoni teatrali, il loro swing è nostalgico nella forma, attualissimo nel contenuto. Ed ogni strofa è un fotogramma. L'aspirazione del gruppo sarebbe stata quella di arrangiare i loro brani in chiave cameristica, ma visti i tempi che corrono, hanno preferito cambiare tendenza e la loro musica è diventata da "ripostiglio".Baveno sabato 4 aprile ore 21.00FROM ORLANDO TO SANTIAGOOrlando Manfredi - narrazione, voce, chitarra;Stefano Micari - voce, basso, mandolino, samples;SANTIBRIGANTI TEATRO / DUEMANOSINISTRA con la collaborazione di Torino SpiritualitàNello spettacolo-concerto si parla del pellegrinaggio di un cantautore che conoscerà un'arte più grande: l'arte dell'incontro. Una straordinaria opportunità di conoscere se stessi specchiandosi in chi non ci ha mai visto prima, il viaggio inizia dentro sé e il pellegrinaggio si trasforma in un percorso nella società.Baveno sabato 9 maggio ore 21.00Biglietto intero € 10 – Biglietto ridotto, residenti a Baveno e under 12 € 5Per info e prenotazioni:info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 - www.bavenoturismo.itsomsigozzano@gmail.com - tel 3383970302 - www.somsigozzano.itlafinestrasullago@libero.it - tel 3284732653 - www.lafinestrasullago.itNovità 2025: possibilità di acquistare un BUONO REGALO ad € 10,00 per uno spettacolo a scelta della rassegna, presso l’Ufficio Turismo e Cultura.Centro Culturale Nostr@domus, Piazza della Chiesa, 6 - Baveno (Verbania)Spazio S.O.M.S.I. Piazza San Giuliano, 7 – Gozzano (Novara)Rassegna a cura dell’associazione piemontese La Finestra sul Lago, ideatori e promotori di questa realtà culturale sono Domenico Brioschi e Lidia Robba, operatori culturali torinesi che hanno scelto Casa Brioschi sul lago d’Orta come centro culturale di ogni iniziativa. Organizzazione in collaborazione con Città di Baveno.