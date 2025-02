Giornate di Raccolta del Farmaco

L’iniziativa coinvolgerà oltre 5.800 farmacie in tutta Italia, di cui 600 in Piemonte, che espongono la locandina dell’evento. Ai cittadini viene chiesto di donare uno o più medicinali da banco per aiutare chi è in difficoltà. I farmaci raccolti saranno destinati a più di 2.000 organizzazioni benefiche che assistono centinaia di migliaia di persone in condizioni di povertà sanitaria, fornendo cure e medicinali gratuitamente. Tra i farmaci più richiesti ci sono antinfluenzali, medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili, antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse, prodotti per disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.



Nell’edizione 2024 in Piemonte sono stati raccolti 69.173 prodotti sanitari, per un valore complessivo di oltre 620.000 euro, sostenendo 105.000 persone che si sono rivolte ai 164 enti convenzionati con Banco Farmaceutico. Nel Verbano Cusio Ossola (VCO), lo scorso anno hanno aderito 22 farmacie, raccogliendo 2.097 confezioni di medicinali. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Sede Territoriale – Verbano Cusio Ossola di Banco Farmaceutico all’indirizzo email bfverbano@bancofarmaceutico.org.