Arte e Sapori allle Isole

Durante la conferenza stampa nella mattinata del 28 marzo è stata presentata la terza stagione 2025 di Arte e Sapori Alto Piemonte, l’iniziativa nata due anni fa da un’idea di Unpli Piemonte. L’idea è creare una rete collaborativa fra diverse realtà dell’Alto Piemonte al fine di valorizzare quella porzione della regione che offre molto a turisti, gourmet, cittadini… in termini di arte, cultura e di sapori. Le Sale di Villa Giulia a Verbania - Pallanza sono state così la vetrina di alcuni degli attori che innervano il tessuto sociale: artigiani agricoli, aziende di qualità, comune di Verbania -che da subito ha patrocinato l’evento-, associazioni Pro Loco, scuole del territorio, artisti locali…Ai primi attori, 20 realtà diverse tra aziende agricole, istituti professionali e altre associazioni del territorio se ne aggiungeranno quest’anno altri, allargando la prospettiva con una logica di quadrante, che comprenda tutte le quattro Province del nord: Biella, Novara, Vco e Vercelli. Protagonisti come il Comune di Stresa, la scuola alberghiera di Varallo - Gattinara o Riso Preciso di San Pietro Mosezzo, solo per fare degli esempi.Arte e Sapori Alto Piemonte da quest’anno così si distende lungo l’arco di un anno, sempre più alla ricerca di relazioni, di convergenze, di promuovere un territorio. Si inizia da Stresa, una grande vetrina internazionale, sulle Isole Borromee con un fine settimana dedicato ai sapori dell’Alto Piemonte: l’inaugurazione ufficiale della stagione con i protagonisti di Arte e Sapori Alto Piemonte, alle ore 11: autorità, dalla Regione alla Provincia ai comuni coinvolti, realtà agricole e le scuole: a partire dal Maggia di Stresa; poi l’apertura della mostra mercato all’aperto sempre sull’Isola Pescatori, con oltre venti produttori, momenti di spettacolo e due menù dedicati nei ristoranti Elvezia sull’Isola Bella e Italia sull’Isola Pescatori. I piatti proposti utilizzeranno i prodotti del territorio, a partire dal pesce di acqua dolce. Nella stessa giornata l’Unpli Piemonte terrà la sua assemblea di Consiglio regionale a Stresa, tappa iniziale dei festeggiamenti dei 40 anni della sua fondazione che culmineranno nell’ottobre prossimo a Torino.A questa entrée primaverile seguiranno altre tappe: a Montecrestese, giugno, una cena di Arte e Sapori Alto Piemonte a cui seguirà una mostra mercato di Arte e Sapori Alto Piemonte, sempre a Montecrestese, durante la rinomata Sagra di Qualità dedicata alla Patata; poi un festival musicale in vigna con i sapori Alto Piemonte, sulle colline novaresi a Borgomanero, a luglio. Un appuntamento autunnale ci sarà invece ad Oleggio Castello, nel Castello dal Pozzo… tante tappe e tante realtà saranno coinvolte: condotte di Slow Food, Pro Loco, aziende… Infine a novembre si torna a Villa Giulia di Verbania - Pallanza, dove tutto è iniziato, con il cuore Arte e Sapori Alto Piemonte: una mostra mercato, convegni, mostra di arte, degustazioni…Il sindaco di Stresa Marcella Severino, a nome della sua comunità, si è detta “molto felici di poter ospitare questo appuntamento di Arti e Sapori Alto Piemonte e sulle Isole Bella e Pescatori all'interno del nostro territorio comunale". Aggiungendo che “sono convinta che è una scelta vincente quella che di unire le bellezze naturali e artistiche del nostro territorio, del nostro Golfo a quelle che sono le eccellenze enogastronomiche dei produttori del territorio e spero che diventi un appuntamento fisso nel nostro calendario di eventi”.Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania ribadisce che “raccontare una filiera attraverso i suoi sapori e la sua capacità produttiva, farlo attraverso le eccellenze è un lavoro importante. Il Lago Maggiore è un luogo meraviglioso, insieme siamo così forti da poterlo ribadire ancora di più. Per questo crediamo in Arte e Sapori Alto Piemonte”.“Siamo davvero fieri di aver fatto dialogare realtà diverse di un territorio, unendolo ad un solo obiettivo: la valorizzazione di un territorio!”. Fabrizio Ricciardi, presidente Unpli Piemonte, ha inoltre ricordato che “lo scopo di valorizzare il proprio territorio è proprio delle Pro Loco fin dalla loro nascita, nel 1881; ma ora si tratta di fare rete e nel farlo le Pro Loco incontrano altri protagonisti. Siamo dunque grati ad Arte e Sapori Alto Piemonte che persegue questo obiettivo e ringrazio il gruppo di lavoro Unpli che segue l’edizione 2025: Stefano Raso vicepresidente Unpli Piemonte, Francesco Romeo altro vicepresidente dell’Unpli Piemonte e presidente dell’Unpli Vco, Riccardo Milan dell’Ufficio Stampa Unpli, Filomena Bertona e le ragazze del servizio civile Eleonora e Chiara.