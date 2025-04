Sabato 19 aprile è in programma la seconda tappa di «Pedalando tra i Sacri Monti», con ritrovo alle 9 al Sacro Monte di Ghiffa e arrivo al Sacro Monte di Domodossola, su di una lunghezza di 55 chilometri da percorrere in e-bike; pranzo al sacco, transfer per il ritorno, partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria, info alla pagina https://www.bloutdoor.it/evento/pedalando-tra-sacri-monti-ghiffa-domodossola/ .



Così la presentazione: «Dopo la splendida prima tappa da Varese a Ghiffa, il viaggio cicloturistico alla scoperta dei Sacri Monti continua! Questa volta partiremo dal Sacro Monte di Ghiffa, affacciato sul Lago Maggiore, per immergerci in un itinerario che ci condurrà fino al cuore delle Alpi: il Sacro Monte di Domodossola. Un percorso emozionante tra ciclabili, fiumi, borghi antichi e panorami montani, sempre accompagnati da guide esperte e sostenuti dalla spinta delle nostre e-bike. Alla fine del percorso, una visita guidata ci farà scoprire il fascino storico e spirituale del Sacro Monte».



«Pedalando tra i Sacri Monti» è organizzato da BL.outdoor, in collaborazione con l’Ente di gestione dei Sacri Monti, ed è finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito di un progetto volto alla valorizzazione Comuni a vocazione turistico-culturale ubicati nel territorio del sito Unesco Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, denominato «Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali». Le prossime partenze sono a Orta, Varallo, Oropa, Belmonte e Crea, ed è previsto un premio speciale per chi completa tutto il tour.