La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia" a Ghiffa

L'evento, organizzato da Comune e Parrocchia, è gratuito e in caso di maltempo si terrà all'interno della chiesa. Per facilitare l'accesso, sono state previste navette gratuite dal campo sportivo di Ronco.



Il concerto inaugura i festeggiamenti per la Santa Croce, tradizionale appuntamento ghiffese che proseguirà sabato con la suggestiva processione delle barche sul lago e domenica con la messa e l'incanto delle offerte.