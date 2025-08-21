La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia" a Ghiffa

Venerdì 22 agosto, alle 20:45, la piazza della chiesa di San Maurizio a Ghiffa ospiterà per la prima volta la prestigiosa Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia".

L'evento, organizzato da Comune e Parrocchia, è gratuito e in caso di maltempo si terrà all'interno della chiesa. Per facilitare l'accesso, sono state previste navette gratuite dal campo sportivo di Ronco.

Il concerto inaugura i festeggiamenti per la Santa Croce, tradizionale appuntamento ghiffese che proseguirà sabato con la suggestiva processione delle barche sul lago e domenica con la messa e l'incanto delle offerte.
 FANFARA CARABINIERI CONCERTO GHIFFA

