L'evento, organizzato da Comune e Parrocchia, è gratuito e in caso di maltempo si terrà all'interno della chiesa. Per facilitare l'accesso, sono state previste navette gratuite dal campo sportivo di Ronco.
Il concerto inaugura i festeggiamenti per la Santa Croce, tradizionale appuntamento ghiffese che proseguirà sabato con la suggestiva processione delle barche sul lago e domenica con la messa e l'incanto delle offerte.
La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia" a Ghiffa
Venerdì 22 agosto, alle 20:45, la piazza della chiesa di San Maurizio a Ghiffa ospiterà per la prima volta la prestigiosa Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia".
0 commenti Aggiungi il tuo
Per commentare occorre essere un utente iscritto