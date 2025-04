Cammino del Lago Maggiore: a Intra

Si tratta di un percorso partecipativo, nato da due anni di mappature svolte insieme agli abitanti del territorio. L’itinerario, iniziato il 24 aprile da Sesto Calende, si svilupperà in undici tappe fino al 4 maggio 2025, per un totale di 240 chilometri tra le splendide terre di Lombardia, Piemonte e Canton Ticino.



La giornata è iniziata con la partenza da Stresa, seguita da una prima impegnativa salita, presto ripagata da una vista mozzafiato sulle Isole Borromee (Bella, Madre e Pescatori) e sulla Torraccia di Feriolo, un’antica torre medievale che domina il lago e l’adiacente cava di granito rosa di Baveno. Il percorso è proseguito poi verso la Riserva di Fondotoce, attraversando canneti e costeggiando la ciclabile del Toce.



Quindi, la salita lungo la vecchia mulattiera di Cavandone, dove, all’ombra di un secolare tasso, i camminatori hanno potuto rilassarsi con un pranzo al sacco ammirando il panorama sul lago. Qui hanno anche fatto visita a Patrizia e Claudio, artigiani locali che realizzano ceramiche e ocarine esportate in tutto il mondo. Dopo 24 chilometri di cammino, l’arrivo di tappa a Intra ha concluso l’esperienza.