M'illumino d'immenso: danza al Maggiore

Anteprima 31 maggio 2025 ore 21

Teatro Il Maggiore di Verbania

All’interno del MAGGIORE_DANZA e Festival Cross



Una serata che promette di travolgere i sensi, toccare l’anima e risvegliare lo fantasia dello spetta-tore, attraverso tre creazioni intense e visivamente stupefacenti.

In chiusura della stagione 24/25 MAGGIORE_DANZA della Fondazione Egri per la Danza, questo spettacolo celebra la bellezza ispirandosi al celebre verso di Giuseppe Ungaretti.

Le tre pièce in programma incantano lo sguardo del pubblico grazie alla sinergia fra corpo, musica ed elementi scenici.

Become Ocean, il primo trio, traporta il pubblico in un surreale spazio marino, evocando l’emozione che il coreografo provò alla vista dell’oceano per la prima volta.

In Dialogo con l’ombra, due figure femminili si confrontano in una danza evocativa tra luce e buio, alla ricerca di un’energia comune che aspira all’immenso.

Chiude la serata Promised Land, un coinvolgente pezzo corale in cui l’umanità dei danzatori emerge in un cammino di speranza verso una terra promessa. Gli occhi pieni di desiderio e fiducia muovono una danza fisica, potente e profondamente toccante.

Sinossi



“M’ illumino di immenso” è uno dei versi più conosciuti dell’ermetismo e di Ungaretti. Lo spetta-colo è la raccolta quasi antologica di frammenti coreografici, evocativi e misteriosi. Un lavoro sul-la pienezza dell’essere nelle sue varie accezioni, brevi eventi coreografici dove la contemplazione e l’esplorazione attiva di dimensioni della realtà fisica e metafisica, rivelano differenti percezioni ed interpretazioni del concetto di illuminazione e del suo produrre armonia di corpo e spirito.



BECOME OCEAN

Quando vidi l’oceano per la prima volta, fui travolta dall’emozione, pervasa dal fragore delle onde. Fu come incontrare un amico vagheggiato sin dall’infanzia: sulla riva non trattenni le lac-rime, abbracciai la marea e diventai oceano … immenso. F.R



DIALOGO CON L’OMBRA

La mia ombra è lo specchio, il riflesso, in negativo o in positivo, delle mie emozioni, desideri, pul-sioni. Un dialogo fra due misteriose dimensioni del mio essere, un confronto che a volte mi ferisce ma forse perché cerca ciecamente, maldestramente, caparbiamente, disperatamente: un’armonia. Meraviglioso ritrovare la quiete dello spirito. B.R.



PROMISED LAND – frammenti di un viaggio di esilio e speranza

Camminiamo senza sosta, verso un miraggio che è l’unica certezza, lasciamo ciò che ci è stato tol-to, negli occhi sono impresse indelebili le memorie, sempre più lontana quella piccola o grande casa, la nostra terra: la nostalgia indurisce i nostri cuori … Cerchiamo solo la dolce sensazione di abbandonarci in uno spazio per noi: senza paura, solo la morbida carezza del nostro ed unico su-olo.

Leah Par – profuga della vita



Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Musiche: Pëtr Il'ič Čajkovskij, John Luther Adams, Andrea Giomi, Meredith Monk

Danzatori: Compagnia EgriBiancoDanza

Produzione: Fondazione Egri per la Danza

Con il sostegno di: MìC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte



Biglietti:

Intero 20€, Ridotto 15€ (over 65, under 26), Ridotto 12€ (scuole di danza)



Info e prenotazioni:

biglietteria@egridanza.com / 366.4308040 / www.egridanza.com



Compagnia EgriBiancoDanza

La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Bal-letti di Susanna Egri“. Si distingue, per un repertorio di opere dense di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del panorama artistico italiano e internazionale. La Com-pagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza che si compone di danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio: dalle performance teatrali, alle in-stallazioni e lavori site specific.



Direzione artistica: Susanna Egri e Raphael Bianco

Coordinamento generale: Elena Rolla

Segreteria di direzione: Matteo Ravelli

Produzione: Vincenzo Galano

Direttore tecnico: Tommaso Contu

Comunicazione: Vincenzo Criniti

Ufficio stampa: Miriam Corgiat Mecio



www.egribiancodanza.com



La Compagnia EgriBiancoDanza è un progetto della Fondazione Egri per la Danza sostenuto da : MIC - Ministero della Cultura, Fondazione CRT, TAP - Torino Arti Performative, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte



Raphael Bianco

Studia come danzatore e coreografo la sua formazione spazia dalla danza classica al contempora-neo, persegue studi di composizione coreografica avvicinandosi alle teorie di Laban sotto la guida di Susanna Egri e Karin Waehener. Dopo aver danzato nella Compagnia Nazionale di Danza Con-temporanea Norvegese Carte Blanche ed una breve esperienza con l’Ensemble di Micha Van Hoecke è danzatore presso il Ballet du Nord – Centro Coreografico Nazionale di Roubaix in Fran-cia. Raphael ritorna in Italia nel 1999 e fonda con Susanna Egri la Compagnia EgriBiancoDanza. Raphael è un coreografo che fa dell’eclettismo il proprio credo artistico dedicando ad ogni pro-getto una ricerca poetica ed estetica differente. Recentemente però la sua ricerca è più circoscritta, astratta evisionaria, con una particolare attenzione alle infinite suggestioni del corpo e del mo-vimento. Raphael trae ispirazione da istanze politiche e sociali e dall’intimità dell’anima: l’essere umano è al centro della sua indagine coreografica.



MAGGIORE_DANZA

Cartellone di eventi coreutici, performativi e attività formative per il territorio di Verbania

A cura della Fondazione Egri per la Danza all’interno de IPUNTIDANZA Centro di Rilvante In-teresse Nazionale della Danza.

Nato dalla solida collaborazione tra la Fondazione Egri per la Danza e il Teatro Il Maggiore, il progetto MAGGIORE_DANZA si configura come un cartellone articolato di eventi teatrali, per-formativi, attività formative e azioni di audience engagement, pensato per il territorio di Verbania, con il Teatro Il Maggiore come centro propulsore, e una diffusione capillare su tutto il territorio cittadino.

La programmazione coinvolge anche altri spazi culturali della città — Spazio Sant’Anna, Bibli-oteca Civica Ceretti, Casa della Resistenza, Museo del Paesaggio — generando una rete di collab-orazioni locali che rafforza la dimensione partecipativa e accessibile del progetto.

MAGGIORE_DANZA è pensato come un motore di sviluppo culturale, capace di generare ricadu-te socio-culturali importanti e misurabili, attraverso la valorizzazione dei linguaggi della danza, l’inclusione dei pubblici più diversi e il coinvolgimento attivo della comunità, con particolare at-tenzione alle nuove generazioni e alle famiglie.

Accanto alla programmazione artistica, il progetto propone percorsi di formazione, laboratori, in-contri e progetti educativi, grazie al sostegno e alla collaborazione con enti culturali regionali e nazionali come Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Cross, e alla convenzione con la Fondazione CEM, che permette a MAGGIORE_DANZA di agire anche come centro di produzione coreutica.

Sostenuto da MIC, Regione Piemonte, Fondazioni CRT, Cariplo e Compagnia di San Paolo, MAGGIORE_DANZA ospita la Compagnia EgriBiancoDanza e numerosi artisti di rilievo na-zionale e internazionale, con l’obiettivo di posizionare Verbania come punto di riferimento per la danza contemporanea in un sistema culturale sempre più aperto, condiviso e interconnesso.