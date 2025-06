Apnea Clan Verbania al Cristo degli Abissi

Sitratta del Cristo degli Abissi a pochi metri dall’ Abbazia di San Fruttuoso, tra Camogli (GE) e Portofino (GE), nella meravigliosa Liguria, luogo raggiungibile esclusivamente in barca o in battello.La statua di bronzo raffigurante Cristo è alta 2,50 metri ed è stata posta a 17 metri di profondità il 9 agosto del 1954 nella baia antistante l’Abbazia dalla Marina Militare Italiana e dai subacquei di Mondo Sommerso dopo la proposta di Duilio Marcante al fine di ricordare Dario Gonzatti, deceduto durante un’immersione nel 1947.Oltre alla grande statua sommersa, gli apneisti hanno potuto esplorare la baia nuotando tra numerosi pesci colorati e scogli giganti che davano l’impressione di essere in un altro mondo completamente distaccato dalla realtà.Nonostante qualche difficoltà data dal mare leggermente mosso e il precario tempo meteorologico, la giornata è stata sicuramente memorabile e un modo speciale per inaugurare i caldi mesi estivi iniziati da poco.Durante l’immersione erano presenti molti apneisti di diversi livelli e per alcuni di loro l’uscita è stata una tappa fondamentale per ricevere il brevetto dopo il primo esame teorico.L’Apnea Clan ASD è un’organizzazione sportiva guidata dall’ Apnea Academy (fondata da Umberto Pelizzari) che offre corsi di apnea presso le piscine comunali di Verbania inizialmente una volta a settimana e comprende 11 lezioni tra teoria e pratica con un esame finale, oltre ad allenamenti serali e uscite al mare, al lago e alla Y-40 (PD).