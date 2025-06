Dudestock Festival

Saranno 12 le ore di musica no stop che vedranno band e artisti della scena provenienti in gran parte dal VCO e dintorni ma anche dal Nord Italia.Si va dall’Hardcore Rap alla Dark Ambient, dal Grindcore alla Drum’n’Bass, con esibizioni live dalle 15 di sabato fino a notte fonda.Non solo musica però: installazioni artistiche, contest goliardici, area ristoro gestita insieme ai ragazzi del birrificio artigianale I Mastri del Lago che, per il secondo anno, mettono a disposizione la loro area feste per l’evento musico-culturale che celebra la musica anticonformista nella sua accezione più ampia.“L’idea del Dudestock - spiegano gli organizzatori - nasce per festeggiare i 20 anni - slittati causa Covid - dalla chiusura del Dude’s di Nebbiuno, locale che ha visto serate incredibili di musica e divertimento. Dopo la prima edizione del 2023 a Vezzo, il progetto è cresciuto e l’intento è quello di ricreare un momento in cui la musica live, non per forza mainstream, torni protagonista qui, sul nostro territorio, dove negli anni si sono persi molti dei locali che proponevano serate di questo tipo costringendo musicisti e fan a spostarsi altrove o addirittura rinunciare ad assistere a eventi live”.L’edizione 2025 vede coinvolti un centinaio di persone tra organizzatori e band. Solo lo staff conta circa 60 persone, un gruppo ben assortito di volontari con esperienze e competenze in vari settori: presentatori e intrattenitori, tecnici per suoni e luci, videomaker e fotografi, sicurezza, ristoro e PR.“Appena terminato il Dudestock 2024, abbiamo iniziato a studiare l’edizione di quest’anno in un’ottica di crescita qualitativa e quantitativa. L’anno scorso sono stati oltre 300 i partecipanti. Quest’anno ci aspettiamo di replicare e migliorare, non solo numericamente, ma per trasformare questo progetto in un appuntamento fisso che doni nuova linfa alla musica live sul territorio. Durante l’inverno abbiamo organizzato dj set in diversi locali e manifestazioni, promosso serate in Piemonte e non solo per raccogliere fondi per il 2025, anche graziead una vita vissuta sui palchi e contatti coltivati nel tempo”.Per rendere il Dudestock un vero festival accessibile a tutti sono previsti: ingresso gratuito, area camping gratuita, food truck e birra artigianale di alta qualità, area merchandising, esposizioni.