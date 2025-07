“Baveno e Feriolo d’Incanto - Luci, Colori, Emozioni”

Un evento che dopo il grande successo dello scorso anno si amplia e coinvolgerà anche Feriolo, trasformando entrambe le località del lago Maggiore in un palcoscenico di magia e meraviglia dal 12 luglio al 31 agosto.



Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale Marina Chiarelli, il sindaco di Baveno Alessandro Monti, il presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola Alessandro Lana, il presidente del Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola Francesco Gaiardelli.



“Dopo il grande successo dello scorso anno, quest’anno la manifestazione punta a crescere ancora e confermare la capacità di questo territorio di proporre eventi che uniscono innovazione, tradizione, cultura e paesaggio per attirare i tanto turisti che scelgono i nostri laghi durante la stagione estiva”, hanno dichiarato il presidente Cirio e l’assessore Chiarelli.



“Questa seconda edizione - ha aggiunto il sindaco Monti - punta a consolidare Baveno e Feriolo come mete turistiche d'eccellenza, offrendo un'esperienza indimenticabile ed immersiva a tutti coloro che vorranno lasciarsi trasportare dalla magia di luci e colori e dalle bellezze del Golfo Borromeo e del Lago Maggiore”.



"Dopo il grande successo della prima edizione di Baveno d'incanto siamo felicissimi che l'amministrazione comunale di Baveno insieme agli sponsor privati abbia deciso di proseguire questa avventura aggiungendo un tassello in più a Feriolo. Questo evento permetterà di dare grande impulso all'offerta turistica dell'estate 2025 nella nostra Provincia sfruttando il grande potenziale del Golfo Borromeo. Questi eventi, uniti alla programmazione dei lavori infrastrutturali in corso per la realizzazione del primo Lotto della ciclovia del Lago Maggiore dimostrano l'attenzione e la volontà anche da parte dell'Amministrazione Provinciale di dare una mano concreta allo sviluppo turistico del Lago Maggiore e delle sue bellezze commenta Alessandro Lana, Presidente della Provincia del VCO.



“Il Distretto Turistico dei Laghi è felice di partecipare alla presentazione di questo straordinario evento che riteniamo senz’altro imperdibile, nonché uno degli appuntamenti di punta della stagione estiva sul Lago Maggiore. Ci complimentiamo vivamente con l’Amministrazione comunale per aver organizzato questa seconda edizione che apre un meraviglioso spaccato sulla bellissima Città di Baveno e sulla località di Feriolo.Siamo felici inoltre di dare il nostro sostegno e il nostro aiuto nella promozione, nella comunicazione e nella divulgazione di un evento così importante.” commenta il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli.”



A Baveno, fontane luminose ancora più imponenti

Dal 12 luglio le rive di Baveno saranno il palcoscenico di uno straordinario spettacolo di fontane luminose, che quest'anno si estenderanno sul lago per quaranta metri, superando di ben dieci metri la lunghezza della scorsa edizione. Ogni sera, il lungolago si animerà con tre spettacoli di luci, colori e musica, trasformando l'acqua in un'incantevole danza che lascerà senza fiato residenti e visitatori.



A Feriolo, uno spettacolo laser proiettato sulla montagna

Grande novità di questa edizione sarà l'innovativo spettacolo laser con effetti speciali che illuminerà la montagna di Feriolo con immagini sorprendenti e giochi di luce a partire dal 13 luglio. I fasci di luce danzeranno sulla montagna creando figure e suggestioni che catturano lo sguardo e il cuore. La magia dei laser trasformerà la notte in un palcoscenico, dove le luci si muoveranno al ritmo di melodie avvolgenti e il paesaggio si illuminerà di meraviglia.

La magia della Notte di San Lorenzo



Il 10 agosto, l'evento raggiungerà il suo culmine con una serata speciale dedicata alla Notte di San Lorenzo. In questa occasione, il cielo stellato e le acque del lago si fonderanno in uno spettacolo di luci, colori ed emozioni ancora più suggestivo. Fontane luminose e giochi laser si uniranno in un'armonia perfetta, regalando al pubblico un'esperienza unica e indimenticabile.

Un evento che valorizza il territorio e attira turisti



Grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale di Baveno e alla collaborazione dei partner Zacchera Hotels, Bosco Palace con Riva Beach Club, Impresa Bellani, Segnaletica Novarese e molti altri, "Baveno e Feriolo d'Incanto" si conferma come uno degli appuntamenti punta dell'estate del Lago Maggiore.