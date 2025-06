Adecco cerca 80 figure professionali

Il Van elettrico di Adecco proseguirà poi il suo percorso il 3 luglio a Novara, in Piazza Puccini, dove i recruiter saranno presenti dalle 10 alle 14.



Tra i ruoli più richiesti sul territorio figurano addetti alla cassa, scaffalisti, addetti al servizio dei reparti freschi e addetti al bar e alla ristorazione. L’iniziativa si inserisce all’interno di una campagna di recruiting in tutto il Nord Ovest, dove sono oltre 200 le risorse ricercate, a conferma della forte richiesta di personale nel settore.



Ai candidati che ambiscono a intraprendere una carriera nel settore, si richiede orientamento al cliente, organizzazione, flessibilità, capacità di lavorare in team, oltre a doti relazionali e organizzative, conoscenza delle norme igienico-sanitarie, gestione della cassa, conoscenza delle tecniche di vendita e di inventario.



Per chi fosse interessato a partecipare alle selezioni, i due appuntamenti si terranno:



Martedì 1° luglio, dalle 9.30 alle 17.00 in Piazza resistenza 10 a Gravellona Toce;

Mercoledì 2 luglio, dalle 9.30 alle 14.00, in Piazza Giacomo Matteotti a Domodossola.



“La Grande Distribuzione Organizzata è oggi uno dei settori più dinamici, con una richiesta di personale in costante crescita. In questo contesto, la capacità di intercettare tempestivamente i fabbisogni delle aziende e avvicinare le persone alle opportunità professionali diventa fondamentale. Con la nostra filiale mobile vogliamo creare un ponte tra il tessuto economico locale e i candidati, offrendo un’occasione concreta di ingresso nel mondo del lavoro per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. Portare il Van direttamente nelle piazze ci permette di costruire relazioni dirette e personalizzate, valorizzando la dimensione locale e rendendo il processo di selezione più accessibile, umano e immediato." ha commentato Andrea Lovera, Head of Business Development & OnSite NORD OVEST di Adecco.