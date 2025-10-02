"Mela di AISM"

In occasione della Giornata del dono, venerdì 3, e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna 'La mela di Aism', l'evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso da Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Gravellona Toce "Mela di AISM"
Nel VCO appuntamento a Gravellona Toce in CORSO ROMA 15. telefono: 032/3840872.

Saranno 14mila i volontari Aism coinvolti in oltre 5 mila piazze italiane pronti a distribuire 3 milioni di mele verde, gialle e rosse nelle varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared, contenute in una borsina rossa da 1,8 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro. Ogni borsina è un gesto concreto per sostenere le 144mila persone con sclerosi multipla in Italia, per lo più giovani, che ogni giorno affrontano una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato alla ricerca scientifica, l'unica arma oggi disponibile per arrivare a una cura risolutiva, e al potenziamento dei servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate. È possibile anche prenotare la propria borsina di mele contattando le Sezioni provinciali Aism, il cui elenco è disponibile sul sito www.aism.it/mela.

Dona al 45512
Con un sms o una chiamata da rete fissa, è possibile donare 2, 5 o 10 euro per sostenere il NeuroBrite-Fism Research Center, centro di eccellenza Aism a Genova per la neuroriabilitazione, dove pazienti e ricercatori collaborano per sviluppare soluzioni innovative. Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny, di 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con sms da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali.

Una malattia giovane, una emergenza sociale
La sclerosi multipla, è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Colpisce soprattutto le donne, due volte più degli uomini e il 50% delle diagnosi riguarda giovani sotto I 40 anni. In Italia si contano 3.650 nuove diagnosi ogni anno - una ogni tre ore - e anche bambini e adolescenti ne sono colpiti: il 10% delle diagnosi riguarda giovani sotto i 18 anni. Il costo sociale stimato supera i 6 miliardi di euro l'anno. Tra le patologie correlate, i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) condividono bisogni e percorsi assistenziali simili. In Italia si stimano tra 1.500 e 2.000 casi.

Chef Alessandro borghese: Da più di 10 anni al fianco di AISM
Chef Alessandro Borghese è il volto della campagna 'La mela di Aism.' "Da più di 10 anni sono al fianco di Aism per combattere la sclerosi multipla e le patologie correlate. Solo la ricerca scientifica può aiutarci a trovare una cura risolutiva. Per questo è importante partecipare a 'La mela di Aism': cucinare è un atto d'amore, proprio come la solidarietà" dichiara Chef Borghese. Al suo fianco, la madrina Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, il ballerino Ivan Cottini e molti altri amici e sostenitori si uniranno alla causa, rendendo ancora più speciale questa edizione di 'La mela di Aism'.

Fondazione Mediolanum è al fianco di AISM dal 2017
Per Fondazione Mediolanum il futuro è nei bambini. Nata nel 2001, dal 2005 concentra il proprio impegno in progetti dedicati all'infanzia in condizione di disagio in Italia e nel mondo, per aiutarli a raggiungere l'autonomia e vivere una vita adulta libera e rispettosa dei valori universali. Con questo spirito, 8 anni fa è nata la collaborazione con Aism, per sostenere vari progetti che hanno già permesso di aiutare 950 minori. Tra questi anche il progetto 'Sono molto altro' dedicato ai bambini e ragazzi con sclerosi multipla e alle loro famiglie. In alcune piazze selezionate, le donazioni raccolte per 'La mela di Aism' saranno destinate a questo progetto e Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 50.000 euro raccolti con l'obiettivo di aiutare sempre più ragazzi.

Assaeroporti e Aeroporti 2030 insieme agli aeroporti italiani sostengono la mela di AISM
All'iniziativa 'La mela di Aism' hanno aderito Assaeroporti, insieme agli aeroporti di Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania e Comiso, Cuneo, Firenze e Pisa, Forlì, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli e Salerno, Olbia, Palermo, Pescara, Rimini, Torino, Trapani e Trieste e Aeroporti 2030, insieme agli aeroporti di Roma, Treviso, Venezia, Verona e agli Aeroporti di Puglia.
 Mela di AISM solidarietà

