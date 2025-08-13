L'afa non molla

Afa e umidità alle stelle

L’anticiclone subtropicale mantiene il suo dominio sulla regione, provocando un’ondata di calore intensa e prolungata, con temperature ben sopra le medie. Il disagio bioclimatico è particolarmente marcato nelle pianure e nelle zone collinari più basse, dove l’umidità elevata rende l’aria ancora più opprimente.



Ferragosto bollente, ma qualche temporale in arrivo

L’alta pressione resterà saldamente in controllo almeno fino al 20-21 agosto, garantendo giornate roventi. Tuttavia, tra oggi e domani, potranno svilupparsi temporali pomeridiani e serali sulle aree alpine, in particolare dal Cuneese al Monte Rosa. Questi rovesci potranno essere localmente intensi, ma saranno comunque sparsi e brevi, senza portare un vero sollievo.



Temperature da bollino rosso

Minime: tra 19°C e 25°C

Massime: tra 33°C e 36°C, con picchi di 37-38°C nel basso Astigiano e Alessandrino

Zero termico: stabile attorno ai 4.500 metri



Nessun cambiamento significativo all'orizzonte: il caldo africano continuerà a dominare il Piemonte ancora per giorni.