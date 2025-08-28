Allerta Arancione

Possibile rischio idrogeologico sui settori nordorientali nei quali sono attese precipitazioni intense a cui potranno essere associati innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo idrografico con possibili esondazioni, frane e colate di fango in area montana e collinare, ed allerta gialla per oggi sulle stesse zone e domani su torinese e sud Piemonte con possibilità di allagamenti locali, fenomeni di versante e cadute alberi.



La causa del maltempo è associata ad una profonda depressione, originata dall'unione tra l'ex-ciclone tropicale Erin e la bassa pressione d'Islanda, che si estende verso sud e convoglia intense correnti di aria umida da sud-ovest sulla nostra regione, causando un marcato peggioramento del tempo. Sono dunque attesi dal pomeriggio-sera piogge e temporali sul Piemonte, anche a carattere di nubifragio sui settori settentrionale e nord-orientale. Le precipitazioni si mantengono forti nella notte e nella mattinata di domani, soprattutto sul settore settentrionale e orientale, a causa dell'ulteriore avvicinamento della depressione con afflusso di aria fredda ed instabile in quota.



Nel corso della giornata di venerdì il transito dell’asse della saccatura sulla nostra regione porterà ad una generale attenuazione dei fenomeni in un contesto ancora moderatamente instabile. Per il completo esaurimento delle precipitazioni occorrerà però attendere il fine settimana.



In risposta all'allerta meteo di livello arancione attualmente in vigore, è stata attivata la Sala Operativa del Coordinamento Territoriale del VCO. Per la prima volta, l'operatività congiunta vede la collaborazione sinergica di tre pilastri fondamentali del sistema di Protezione Civile provinciale: il Coordinamento Territoriale del Volontariato del VCO, il Corpo AIB Piemonte (Anti Incendi Boschivi) e il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte – X Delegazione Valdossola.

