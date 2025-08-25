Arrestato dalla Polizia di Stato un ricercato

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato si sono subito accorti che dall’appartamento segnalato provenivano diversi rumori ma quando hanno tentato di farsi aprire, gli occupanti hanno finto di non essere in casa. A nulla sono valsi i tentativi bonari di farsi aprire la porta. Gli operatori hanno da subito intuito i contorni della vicenda anche a giudicare dall’individuazione di alcuni soggetti, tra cui uno noto alle Forze dell’ordine, che si era affacciato al balcone per verificare l’allontanamento della Polizia.



Preziosa si è rivelata la collaborazione della donna che aveva allertato la pattuglia la quale ha anche segnalato, descrivendolo, l’allontanamento di un uomo da un’uscita secondaria.



Gli agenti della Polizia di Stato si sono allora messi subito alla ricerca dell’uomo, grazie alla descrizione ricevuta, sono riusciti immediatamente a rintracciarlo.



L’uomo, 41 anni originario della provincia ma residente all’estero, è stato identificato dagli operatori che a seguito degli accertamenti del caso, lo hanno arrestato perché gravato da un rintraccio per l’esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso della Procura di Udine per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, e commesso a Gemona in Friuli nel 2020.



L’uomo era gravato da diversi precedenti per maltrattamenti e stalking, oltraggio a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica. L’uomo è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Verbania.



L’evento dimostra, ancora una volta, quanto l’intervento sinergico fra le Forze di Polizia e la cittadinanza possa portare a eccellenti risultati, a beneficio di tutta la comunità.