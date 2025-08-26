Regione Piemonte: 5milioni per disabilità e scuola

Il Piemonte stanzia 5 milioni di euro per l’anno 2025 per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, destinati alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino per garantire assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli alunni delle scuole superiori.

👤    Commenta
a-
+
Fuori Provincia Regione Piemonte: 5milioni per disabilità e scuola
Una misura concreta, una risposta doverosa che – nelle parole del Vicepresidente della Regione Elena Chiorino – "testimonia come il Piemonte non lasci indietro nessuno e abbia ben chiaro che il diritto allo studio non è uno slogan, ma un dovere costituzionale” I fondi si affiancano agli oltre 8 milioni di euro già attribuiti dal Governo Nazionale tramite il Fondo unico per l’inclusione, rafforzando così gli interventi già previsti per sostenere alunni con disabilità fisiche, sensoriali o con bisogni educativi speciali.

Le risorse potranno essere utilizzate per attivare interventi personalizzati, sia individuali che di gruppo, sulla base delle reali necessità segnalate da scuole e territori. "Parliamo di famiglie che ogni giorno affrontano sfide enormi: a loro dobbiamo soprattutto strumenti e soluzioni, facendo la nostra parte con risorse importanti.”

Il provvedimento, adottato dalla Giunta Regionale, rientra nel quadro dell’Atto di indirizzo per il diritto allo studio approvato dal Consiglio Regionale e prevede che le Province e la Città Metropolitana elaborino piani provinciali di intervento, calibrati sulle esigenze locali. Un’azione coordinata, efficace e volta a garantire uguali opportunità di apprendimento a tutti i ragazzi, in ogni angolo del Piemonte.
 regione piemonte scuola disabilità

Post correlati
Songa su sanità locale
PD VCO su unico DEA
Ci Vediamo al Cadorna - L'uomo, la bestia e la virtù
Comitato Salute VCO su incontro in Regione
Patto per il Nord su ospedale unico
Successo per la Scuola Tennis di Cannobio
Aperte le iscrizioni per la refezione scolastica
Green Steel Game
"Diversità, disabilità e accessibilità: una risorsa per le aziende"
Sottocornola: attenzione alle disabilità



0 commenti  Aggiungi il tuo



Per commentare occorre essere un utente iscritto