50 anni di Croce Verde Gravellona

La Croce Verde di Gravellona Toce, nata nel 1975 grazie all’impegno di un gruppo di cittadini è da sempre un punto di riferimento per il soccorso sanitario, l’assistenza sociale e il sostegno ai più fragili. Oggi l’associazione può contare su 104 volontari, di cui 42 donne, e 14 dipendenti che ogni anno garantiscono circa 7.000 servizi e percorrono quasi 300.000 chilometri per rispondere alle esigenze del territorio.
La celebrazione prenderà il via sabato 6 settembre alle ore 17 con una maxi-esercitazione di soccorso presso la rotonda di Piazza della Chiesa. Sarà simulato un incidente stradale con il coinvolgimento dei soccorritori e delle ambulanze della Croce Verde, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile di Gravellona Toce e di una squadra SAF (Soccorso Speleo Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Verbania, specializzata negli interventi in zone impervie.
I vari momenti dell’operazione saranno raccontati da uno speaker per rendere l’esercitazione formativa e coinvolgente per il pubblico.
A seguire, dalle ore 19, serata in piazza con cibo e bevande in collaborazione con il Brusa Bistrot e musica live della cantante Cinzia Ricci.
Domenica 7 settembre sarà la giornata clou delle celebrazioni che inizieranno alle ore 9.30 presso la sede di via XX Settembre con l’accoglienza delle associazioni consorelle e delle autorità, oltre al ritrovo dei mezzi storici.
Alle 10.30 partirà il corteo verso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per la Santa Messa delle 11, seguita dalla benedizione dei nuovi mezzi.
Dalle 12, nella sede dell’associazione avrà luogo la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai volontari e alle volontarie con almeno 25 anni di servizio. Durante l’evento sarà presentato anche il libro celebrativo del 50° anniversario, curato dalla professoressa Valentina Grastocci in collaborazione con Maria Teresa Spadacini, presidente onoraria e socia fondatrice della Croce Verde Gravellona Toce. Inoltre, verranno inaugurati i lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede. La giornata si concluderà a Casale Corte Cerro con il pranzo sociale.
Marco Zonca, presidente della Croce Verde Gravellona Toce: «Dopo 50 anni dalla fondazione della Croce Verde Gravellona Toce, ci sembra doveroso celebrare questo importante traguardo, anche per rendere omaggio ai nostri soci fondatori – tre dei quali, Maria Teresa Spadacini, Andrea Piroia e Giuseppe Gonella, sono ancora presenti e ci sostengono – riconoscendo il loro progetto iniziale e la tenacia con cui hanno fatto crescere la nostra associazione di volontariato. In mezzo secolo è cambiato tutto: le convenzioni, i servizi, la preparazione dei volontari, oggi sempre più vicina a quella dei professionisti. Per questa ricorrenza abbiamo realizzato un libro di racconti e fotografie, promosso dalla nostra presidente onoraria e fondatrice Maria Teresa Spadacini insieme alla professoressa Valentina Grastocci, figlia di uno dei fondatori. Ringraziamo inoltre gli stampatori e tutte le realtà locali che hanno sostenuto il progetto di questa pubblicazione. Vogliamo anche premiare i volontari con maggiore anzianità: chi avrà raggiunto o superato i 25 anni di servizio riceverà un riconoscimento per il prezioso impegno all’interno dell’associazione. Abbiamo anche creato il logo e una t-shirt dedicati al 50° anniversario e siamo riusciti a recuperare un video storico risalente all’inaugurazione della Croce Verde di Gravellona Toce, che presenteremo domenica 7 settembre. Durante la stessa giornata daremo il via alla posa del primo mattone per la ristrutturazione della nostra sede, un progetto che ci impegnerà per i prossimi due anni, con l’obiettivo di completarlo entro la metà del 2027, grazie a un investimento di 500 mila euro».
Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «Il cinquantesimo anniversario della Croce Verde di Gravellona Toce è un traguardo che testimonia quanto il volontariato possa essere una risorsa insostituibile per le nostre comunità. In questi cinquant’anni donne e uomini hanno donato tempo, energie e competenze per garantire servizi fondamentali, spesso nei momenti più delicati della vita delle persone. Come Anpas Piemonte siamo orgogliosi di poter contare su realtà così solide e radicate, che ogni giorno rendono concreto il valore della solidarietà. Questo anniversario è anche l’occasione per guardare al futuro, rafforzando la rete e coinvolgendo nuove generazioni di volontari».
L’associazione, parte della rete Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), è attiva nel servizio di emergenza sanitaria 118, nel trasporto sociosanitario, nell’accompagnamento di persone in situazione di disabilità, nell’assistenza sanitaria durante eventi e manifestazioni e nella gestione di un banco alimentare per famiglie in difficoltà.
Il 50° anniversario sarà non solo un momento di festa, ma anche l’occasione per ringraziare tutti i volontari, passati e presenti, che con dedizione hanno contribuito a costruire mezzo secolo di solidarietà a Gravellona Toce e nei comuni limitrofi.
L’Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.
