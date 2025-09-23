LetterAltura 2025 al via

Dal 24 al 28 settembre, al Parco Besozzi Benioli, nel cuore di Verbania Intra, il festival diventa un osservatorio privilegiato sui grandi rivolgimenti del nostro tempo, ospitando ventisei autori di straordinaria levatura che, con i loro libri e le loro testimonianze, disegnano la mappa di un'epoca in trasformazione. Da Marco Belpoliti a Gianni Oliva, da Laura Pariani a Stefano Ardito, da Lucia Annibali sino ad arrivare al vincitore del Premio Strega 2025, Andrea Bajani.





Il festival si articola attraverso tre direttrici fondamentali che si intrecciano come i sentieri di montagna: l'arte come specchio delle inquietudini e dei desideri umani, il paesaggio, in particolare montano come custode di identità e memoria in continua evoluzione, e il viaggio inteso non più solo come scoperta, ma come necessità esistenziale di fuga, ricerca e rinascita.





Un mosaico di narrazioni



Le presentazioni letterarie tessono un racconto corale che abbraccia la complessità del presente. Si parte dalle radici geografiche e identitarie con Marco Belpoliti che in "Nord Nord" interroga l'invenzione stessa del concetto di settentrione, per arrivare alle sfide del lavoro contemporaneo con Charlotte Matteini che in "Gli italiani non hanno più voglia di lavorare (e hanno ragione)" smonta i luoghi comuni sulla presunta pigrizia nazionale, rivelando invece le contraddizioni di un sistema economico in crisi.



La memoria storica trova voce nella Resistenza raccontata da prospettive inedite: Giorgio Van Straten con "La Ribelle" intreccia amore e lotta partigiana, mentre Sergio Giuntini in "Alpinismo e Resistenza" svela il legame profondo tra la passione per la montagna e la lotta di Liberazione. Michela Ponzani, con "Processo alla Resistenza", ci conduce invece nel dopoguerra, interrogandosi sul destino dei partigiani negli anni della ricostruzione.





Tra geografia dell'anima e scienza del territorio



Il festival esplora il rapporto millenario tra uomo e natura attraverso sguardi multidisciplinari. Anna Sustersic in "Relazioni naturali" indaga la complessità del nostro legame con l'ambiente, mentre Daniele Zovi con "Voci dal bosco" ci introduce nelle conversazioni segrete del mondo vegetale. La montagna diventa protagonista assoluta: dalle "Leggende delle Alpi" di Maria Savi Lopez che popolano le vette di draghi e folletti, all'accurata ricognizione di Andrea Greci nell'"Antologia delle grandi alpi italiane", fino ai "Bivacchi delle Alpi" di Luca Gibello, testimonianza dell'abitare estremo in alta quota.



La scienza si fa narrazione con Stefano Fenoglio che in "Ed ecco, Io vi manderò il diluvio" decodifica i miti universali delle grandi inondazioni, e con Sandro Carniel che nelle "Rotte mediterranee" ci accompagna in un viaggio straordinario attraverso il nostro mare, dalle ville romane sommerse alle specie aliene che ne minacciano l'equilibrio.





Storie private, destini universali



Il festival accoglie anche le narrazioni più intime e personali. Nadia Terranova, finalista premio Strega 2025, con "Quello che non so di te" scava nelle genealogie familiari per comprendere il peso dell'eredità psicologica, mentre Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega 2025, in "L'anniversario" affronta il tabù dell'abbandono familiare con la forza brutale del romanzo. Lucia Annibali porta la sua testimonianza diretta di rinascita dopo l'aggressione con l'acido in "Il futuro mi aspetta", trasformando il dolore in messaggio di speranza per le nuove generazioni.





Collaborazioni di prestigio e visioni internazionali



Il festival si arricchisce della prestigiosa collaborazione con la collana editoriale del Club Alpino Italiano, confermando la vocazione montana dell'evento, e riallaccia i rapporti con il Trento Film Festival, creando sinergie culturali di grande valore. Lo sguardo si apre anche alle questioni geopolitiche contemporanee con Anna Momigliano che in "Fondato sulla sabbia" analizza le trasformazioni di Israele dopo il 7 ottobre, mentre Fabio Geda con "La casa dell'attesa" ci trasporta negli altopiani dell'Angola per raccontare il lavoro dei medici italiani con l'organizzazione Cuamm.





Un evento totale



Accanto alle presentazioni letterarie, il festival propone tre mostre che amplificano il dialogo tra parole e immagini, spettacoli che danno voce alle storie narrate, e incontri che trasformano la letteratura in esperienza condivisa. Ogni giornata si configura come un capitolo di un romanzo collettivo che ha per protagonisti i visitatori stessi, chiamati a essere testimoni attivi di questo racconto del cambiamento.



Il Festival Lago Maggiore LetterAltura 2025 non si limita a fotografare il presente: lo interroga, lo interpreta, lo immagina. Perché il cambiamento, come ci ricorda la straordinaria cornice del lago e delle montagne che lo circondano, non è solo corrente che ci trascina, ma orizzonte da scegliere, possibilità da immaginare, forma nuova da dare a ciò che siamo e a ciò che vogliamo diventare.



Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono nella forza trasformativa delle parole e nella capacità della cultura di illuminare i sentieri del futuro.





Un doveroso ringraziamento a tutti gli Enti che ci sostengono, a tutti i volontari che ci aiutano a rendere sempre più facile la realizzazione di questi incontri e al pubblico che ci segue e ci ha seguito in questi diciannove anni di presenza, a Verbania e non solo.

CALENDARIO SINTETICO



Mutamenti. Le sfide del cambiamento





Domenica 21 settembre



ANTEPRIMA



Alpe Colle



ore 14.00



Evento in collaborazione con la Libreria Alpe Colle



Presentazione del libro “Liberi di sbagliare. Un’estate tra le montagne del giovane Primo Levi” e incontro con l’autore PIETRO LACASELLA











XIX FESTIVAL LAGOMAGGIORE LETTERALTURA





Mercoledì 24 settembre





Per le strade di Verbania Intra





ore 16.00



Note con la STRETT BAND’ALTURA



Antonio Manti alla tromba, Ezio Ottone al sax, Marco Rampone al clarinetto, Filippo Coppi al banjo, Tiziano Fiorini al bassotuba e Renzo Scanavin al rullante







Ex Palazzo Pretorio - Piazza Ranzoni 40, Intra





ore 17.00



Inaugurazione delle mostre:



Piuarch a cura degli architetti MONICA TRICARIO e GIANNI MOLLO;



Radio Judrio a cura del fotografo MASSIMO CRIVELLARI



Inaugurazione della installazione audiovisiva Immagina il viaggio a cura dell’artista UMBERTO VECCHI



Presentazione della proiezione The Yokohama project a cura di GIADA RIPA in collaborazione con Mia Photo Fair BNP Paribas e Museo del Paesaggio



Proiezione di trailer cinematografici in collaborazione con il Trento Film Festival



Le mostre saranno visitabili fino al 4 ottobre ore 15-18







Parco Besozzi Benioli





ore 18.00



Apertura del XIX Festival Lago Maggiore LetterAltura e saluti delle autorità





ore 18.30



Presentazione del libro Nord Nord e incontro con l’autore MARCO BELPOLITI





ore 19.30



Brindisi di apertura e intervento di LUCA MOLINO, delegato a Verbania di AIS Piemonte





ore 21.00



In collaborazione con il Trento Film Festival



Proiezione del film Donde los árboles dan carne (Where the trees bear meat) di Alexis Franco (Genziana d’Oro Miglior Film 2025).



In lingua originale con sottotitoli in italiano







Giovedì 25 settembre





Parco Besozzi Benioli





ore 10.00



Presentazione del libro Leggende delle Alpi di MARIA SAVI LOPEZ e incontro con l’editrice e curatrice della riedizione MARIANA MARENGHI





ore 11.00



Incontro sul tema Montagne in transizione e sguardi d’autore Relatori: GIOVANNA CARAVAGGI (Repubblica e Cantone Ticino) e CINZIA ZUGOLARO (Università del Piemonte Orientale)



Nell’ambito del progetto “LIBERVIE - Libertà di muoversi: vie culturali e letterarie transfrontaliere accessibili e inclusive”





ore 15.00



Presentazione del libro Gli italiani non hanno più voglia di lavorare (e hanno ragione) e incontro con l’autrice CHARLOTTE MATTEINI





ore 16.00



Presentazione del libro La Ribelle e incontro con l’autore GIORGIO VAN STRATEN





ore 17.00



Presentazione del libro Alpinismo e Resistenza e incontro con l’autore SERGIO GIUNTINI





ore 18.00



Presentazione del libro Quello che non so di te e incontro con l’autrice NADIA TERRANOVA



Autrice finalista Premio Strega 2025





ore 21.00



Presentazione del libro La strangera e incontro con l’autrice MARTA AIDALA







Venerdì 26 settembre





Parco Besozzi Benioli





ore 10.00



Presentazione del libro Col buio me la vedo io e incontro con l’autrice ANNA MALLAMO





ore 11.00



Presentazione del libro L’uomo che resta e incontro con l’autore MARCO NIRO





ore 15.00



Presentazione del libro Anita e incontro con l’autrice LAURA CALOSSO





ore 16.00



Presentazione del libro Il futuro mi aspetta e incontro con l’autrice LUCIA ANNIBALI





ore 17.00



Presentazione del libro Processo alla Resistenza e incontro con l’autrice MICHELA PONZANI





ore 18.00



Incontro con gli architetti MONICA TRICARIO e GIANNI MOLLO, in dialogo con GIORGIO TARTARO



con il patrocinio e il sostegno dell’Ordine degli Architetti di Novara e Vco





ore 21.00



Presentazione del libro L’anniversario e incontro con l’autore ANDREA BAJANI



Vincitore del Premio Strega e del Premio Strega Giovani 2025







Sabato 27 settembre





Parco Besozzi Benioli





ore 10.00



Presentazione del libro Alpi e incontro con l’autore ANDREA GRECI





ore 11.00



Presentazione del libro Relazioni naturali e incontro con l’autrice ANNA SUSTERSIC





ore 15.00



Presentazione del libro Il maestro itinerante e incontro con l’autore FRANCO FAGGIANI





ore 16.00



Presentazione del libro Ed ecco, Io vi manderò il diluvio e incontro con l’autore STEFANO FENOGLIO





ore 17.00



Presentazione del libro Fondato sulla sabbia e incontro con l’autrice ANNA MOMIGLIANO





ore 18.00



Presentazione del libro Rotte mediterranee e incontro con l’autore SANDRO CARNIEL



Spazio Sant’Anna





ore 21.00



Spettacolo teatrale Cambia Menti di Lucia Vasini e Pamela Aicardi, con LUCIA VASINI. Musica dal vivo con FRANCESCA DI IESO (percussioni e voce)







Domenica 28 settembre





Parco Besozzi Benioli





ore 10.00



Presentazione del libro Il Gran Sasso. Il gigante del Sud e incontro con l’autore STEFANO ARDITO





ore 11.00



Presentazione del libro Voci dal bosco e incontro con l’autore DANIELE ZOVI





ore 15.00



Presentazione del libro I bivacchi delle Alpi e incontro con l’autore LUCA GIBELLO





ore 16.00



Presentazione del libro Il pendio dei noci e incontro con l’autore GIANNI OLIVA





ore 17.00



Presentazione del libro La casa dell’attesa e incontro con l’autore FABIO GEDA





ore 18.00



Presentazione del libro Primamà e incontro con l’autrice LAURA PARIANI





ore 19.00



Presentazione del corso di scrittura narrativa condotto da LAURA PARIANI e NICOLA FANTINI







LABORATORI





Sabato 27 settembre





Ex Palazzo Pretorio - Piazza Ranzoni 40, Intra





ore 15.30



Laboratorio creativo per bambini La Montagna che cambia a cura di SILVIA MASCI



prenotazioni: prenotazioni@museodelpaesaggio.it







Domenica 28 settembre





Ex Palazzo Pretorio - Piazza Ranzoni 40, Intra





ore 15.30



Laboratorio creativo per bambini Dal bruco alla farfalla a cura di SILVIA MASCI



prenotazioni: prenotazioni@museodelpaesaggio.it