CGIL su sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale

Leggiamo il post del Sindaco Albertella in merito allo Sciopero Unitario dei lavoratori dell’igiene ambientale di oggi 17 Ottobre, dichiarato per sostenere le richieste di aumento salariale.



In un contesto in cui lo stesso presidente della Repubblica Mattarella denuncia che gli stipendi sono troppo bassi - mentre vi sono robusti premi a dirigenti e azionisti - i ringraziamenti per chi non ha potuto scioperare ci risultano una provocazione bella e buona che rischia di svilire il significato dello sciopero stesso.



Facciamo presente che ad oggi i dati dello sciopero, ancorché incompleti, vedono picchi di adesione eccezionali in tutta Italia e anche nella nostra provincia, segno dell’importanza delle rivendicazioni avanzate da tutti i sindacati.

Comprendiamo i ringraziamenti verso chi non ha potuto scioperare per garantire i servizi essenziali come previsto dalla legge, ma auspichiamo da parte del Sindaco di Verbania e di tutta la sua Giunta - vista la serietà e la responsabilità che TUTTI i lavoratori dipendenti di Conser VCO mostrano ogni giorno - che attuino lo sforzo massimo possibile nel mettere in atto tutte le loro influenze affinché le parti datoriali convengano sulle proposte fatte unitariamente dai Sindacati per ridurre il gap tra i lavoratori dipendenti e la dirigenza, compresa quella politica.



Purtroppo i lavoratori – a differenza della Giunta di Verbania – non hanno avuto la possibilità di più che raddoppiarsi lo stipendio nell’ultimo anno anzi, sempre più spesso, uno dei motivi per cui non riescono a far valere appieno il diritto di sciopero è che non possono permettersi di rinunciare anche solo a un giorno di stipendio!



Sottolineiamo al Sindaco inoltre che i rapporti con i media li gestiamo in autonomia, senza presunti e non meglio identificati addetti stampa.



Ringraziando per l’attenzione, confidiamo in risposte concrete da parte del Sindaco nel risolvere la vertenza nazionale sul rinnovo del contratto dei lavoratori dell’Igiene ambientale che meritano di vedersi riconoscere l’aumento di stipendio richiesto, visto che i cittadini di Verbania l’aumento della Tari – anch’esso deciso pochi mesi fa dall’attuale giunta – lo stanno sostenendo!