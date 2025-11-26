Carabinieri, deferite 7 persone e diverse denunce

Reati legati alle armi

A Verbania, due giovani del posto sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi dopo essere stati trovati in possesso di due coltelli con lame rispettivamente di 9 cm e 19 cm. I coltelli sono stati sequestrati.

A Stresa, un 60enne è stato deferito per omessa custodia delle armi, poiché non aveva adottato le misure necessarie a impedire ad altri di impadronirsi delle sue armi, detenute legalmente.



Guida in stato di ebbrezza

A Crevoladossola, un 61enne è stato denunciato con un tasso alcolico di 0,86 g/l.

A San Bernardino Verbano, un 57enne è stato denunciato con un tasso alcolico molto elevato, pari a 1,98 g/l.

A Stresa, un 30enne originario della Basilicata è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico di 0,97 g/l.



Detenzione di stupefacenti

Durante gli ultimi controlli del fine settimana, sette persone sono state deferite in stato di libertà e altre tre sono state segnalate alla Prefettura per la detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.

A Domodossola, un 33enne e un 19enne sono stati segnalati alla Prefettura per lo stesso motivo.

A Baveno, un 17enne è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di 1,4 grammi di hashish.



Altri reati

A Gravellona Toce, un 36enne di Verbania è stato denunciato per aver violato un foglio di via obbligatorio che gli impediva la permanenza nel comune.