Carabinieri, deferite 7 persone e diverse denunce

Nel corso di recenti servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno deferito in stato di libertà 7 persone e elevato diverse denunce per una serie di reati.

👤    Commenta
a-
+
Verbania Carabinieri, deferite 7 persone e diverse denunce
Reati legati alle armi
A Verbania, due giovani del posto sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi dopo essere stati trovati in possesso di due coltelli con lame rispettivamente di 9 cm e 19 cm. I coltelli sono stati sequestrati.
A Stresa, un 60enne è stato deferito per omessa custodia delle armi, poiché non aveva adottato le misure necessarie a impedire ad altri di impadronirsi delle sue armi, detenute legalmente.

Guida in stato di ebbrezza
A Crevoladossola, un 61enne è stato denunciato con un tasso alcolico di 0,86 g/l.
A San Bernardino Verbano, un 57enne è stato denunciato con un tasso alcolico molto elevato, pari a 1,98 g/l.
A Stresa, un 30enne originario della Basilicata è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico di 0,97 g/l.

Detenzione di stupefacenti
Durante gli ultimi controlli del fine settimana, sette persone sono state deferite in stato di libertà e altre tre sono state segnalate alla Prefettura per la detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.
A Domodossola, un 33enne e un 19enne sono stati segnalati alla Prefettura per lo stesso motivo.
A Baveno, un 17enne è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di 1,4 grammi di hashish.

Altri reati
A Gravellona Toce, un 36enne di Verbania è stato denunciato per aver violato un foglio di via obbligatorio che gli impediva la permanenza nel comune.
 carabinieri denuncia

Post correlati
Molti interventi dei Carabiniei
Controlli dei Carabinieri
Sedicente esperto di arti marziali minaccia i Carabinieri
Cambio al vertice dei Carabineiri Verbania
Polizia denuncia due truffatori
Controlli dei Carabiniei: 10 denunce nel weekend
Ubriaco alla guida tenta la fuga
Denunciati i vandali di Capodanno



0 commenti  Aggiungi il tuo



Per commentare occorre essere un utente iscritto