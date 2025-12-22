De Ambrogi nella Conferenza regionale dei presidenti dei Consigli comunali

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Civico di Torino, la Conferenza regionale dei presidenti dei Consigli comunali, organizzata da ANCI Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio comunale di Torino.

L’assemblea - nel corso della quale è intervenuto in videoconferenza anche il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino - ha visto la partecipazione di quasi 40 presidenti. Dopo un partecipato dibattito, è stato approvato all’unanimità il Regolamento del Coordinamento regionale dei presidenti dei Consigli comunali, un organismo che formula proposte operative, tecnico-politiche e di indirizzo riguardanti le assemblee elettive municipali, partecipando inoltre alla definizione di percorsi formativi e progetti associativi.

Al Coordinamento spettano inoltre la promozione del confronto tra presidenti e consiglieri/e, la proposta di candidatura del Coordinatore/coordinatrice regionale (carica rivestita dalla presidente Maria Grazia Grippo, che ha presieduto i lavori), con il compito di rappresentare l’organismo nell’ambito dell’ANCI nazionale e regionale.

Il Coordinamento provvede inoltre all’elezione dei delegati e delegate al Coordinamento nazionale ANCI dei presidenti dei Consiglio comunali.

Il Coordinamento fa capo a un Comitato esecutivo, nominato dalla coordinatrice regionale Maria Grazia Grippo, del quale fanno il vice coordinatore vicario Romano Lavarino (Vercelli) e la vice coordinatrice Alice De Ambrogi (Verbania).

“Si è trattato di un momento importante di confronto democratico, tra presidenti di assemblee elettive con differenti orientamenti politici ma assolutamente concordi nel voler rilanciare la visibilità istituzionale e il ruolo decisivo dei Consigli comunali nelle attività politico-amministrative delle rispettive municipalità”, ha commentato la presidente Grippo. “Il Regolamento oggi approvato consentirà di ottimizzare le attività del Coordinamento tra i presidenti e le presidenti, nell’interesse di un più efficace funzionamento delle assemblee consiliari, con positive ricadute per tutte le comunità locali. Il nuovo Comitato esecutivo – ha concluso Grippo – rappresenta in questo senso una garanzia di continuità nella realizzazione di questo impegno”.
