Approvato all'unanimità l'ospedale a Piedimulera

È stata approvata all’unanimità dalla Giunta Regionale del Piemonte la Delibera per la localizzazione del nuovo ospedale del Verbano-Cusio-Ossola nel Comune di Piedimulera, demandando al Consiglio Regionale i successivi e definitivi provvedimenti.



«Un passaggio fondamentale che sottolinea, ancora una volta, la piena condivisione da parte della Giunta della localizzazione del nuovo ospedale del VCO a Piedimulera, così come ha evidenziato lo studio condotto dal Politecnico. Ora attendiamo la votazione in Consiglio Regionale per poter avviare il prima possibile l’iter per la sua realizzazione», ha commentato l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi.

