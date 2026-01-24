7^ edizione del Cross del Lago Maggiore

Questa manifestazione ha ereditato l’esperienza organizzativa delle 18 edizioni disputate al Tecnoparco di Verbania e le 6 edizioni sin qui disputate in questa splendida location hanno consentito di meglio enfatizzare la “corsa campestre” ubicando l’evento in un sito cittadino e affacciato sul lago, aspetti che poche manifestazioni possono offrire agli atleti, ai tecnici, agli accompagnatori e al pubblico.Il Comune di Verbania e l’Amministrazione già dalla prima edizione hanno accolto con favore l’idea di spostare in questo fantastico sito la nostra manifestazione, gara che negli anni ha saputo ritagliarsi una crescete rilevanza attirando tantissimi atleti da tutta la Regione e dalle limitrofe province lombarde.L’edizione 2026 vedrà impegnati giovani atleti di tutte le provincie piemontesi nella 2° prova del Trofeo Piemonte di Cross Giovanile, prova indicativa di selezione per la rappresentativa regionale per la categoria Cadetti e Cadette (nati negli anni 2011 e 2012) e valida anche per l’assegnazione del relativo titolo Societario.In campo vedremo anche tutte le restanti categorie FIDAL a partire da quelle promozionali giovanili degli esordienti passando ai più grandi: ragazzi, allievi, junior e promesse, fino ad arrivare ai seniores.Sono previste varie prove suddivise per categorie con tracciati e distanze diverse in base al genere e all’età, e si ritiene che complessivamente vedremo impegnati 700/800 atleti.Il percorso e la location garantiscono anche a accompagnatori e spettatori grandissime suggestioni: il tracciato infatti consente di godere della piacevolezza di correre nel parco secolare della VILLA MAIONI (Biblioteca Comunale) sconfinando poi nell’area sul lago davanti al teatro IL MAGGIORE, da tempo riconosciuto come il simbolo architettonico di Verbania. A circa 500 metri sarà possibile visitare Intra, mentre con una passeggiata un po’ più lunga, tutta con vista lago, si potrà giungere a Pallanza e Suna.Si ricorda che in zona sono disponibili numerosi parcheggi e il bar del teatro è a disposizione per soddisfare le esigenze dei presenti; saranno a disposizione spogliatoi e docce in struttura ricettiva posta ad un centinaio di metri mentre i bagni chimici in loco garantiranno i bisogni primari. Sempre presso la vicina struttura del centro sportivo “San Francesco” sarà eventualmente possibile dormire e organizzare il pranzo post-gara a condizioni convenzionate.Anche quest’anno il nostro gruppo di volontari dell’Avis Marathon Verbania ha accettato l’impegnativa sfida organizzativa e da parte nostra garantiamo di mettere a disposizione tutte le energie e le capacità di cui disponiamo al fine di offrire un servizio d’eccellenza ad un evento per noi molto importante anche perché dedicato al caro Sergio.Nel rammentare che la manifestazione ha avuto il Patrocinio della Provincia del V.C.O. e del Comune di Verbania, non possiamo dimenticare di ringraziare per la fiducia dimostrataci e il sostegno l’Amministrazione Comunale e soprattutto i nostri sponsor, senza il loro aiuto difficilmente avemmo potuto accettare l’impegno organizzativo ed economico di una manifestazione di rilievo come quella presentata.