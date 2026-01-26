Cross del Lago Maggiore - I Risultati

Atlete e atleti provenienti da tutte le Provincie del Piemonte per disputarsi i titoli regionali Categorie Cadette e Cadetti, per la selezione delle rappresentative da inviare ai campionati italiani di cross che si svolgeranno a Marinella di Selinunte (TP) a metà febbraio e per competere per diversi titoli di Campione Provinciale di categoria.Ottimo e apprezzato il percorso messo a punto dal gruppo organizzativo di Avis Marathon Verbania, tracciato ricavato nel parco di Villa Maioni e nella parte esterna del Teatro Il Maggiore che si affaccia sul lago, percorso di grandissima valenza tecnica ma anche paesaggistica.Presenti tra le autorità la Presidente Fidal Piemonte Clelia Zola, i Consiglieri Mauro Gavinelli e Giancarlo Rapetti, il Presidente Fidal VCO Daniele Frattini, l’Assessore allo Sport Provinciale Gabriella Pellizzari e in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Verbania l’Assessore all’Educazione Laila Sartori.Numerose le prove in programma che sono iniziate di prima mattina con le categorie master maschili e femminili valide per i titoli di cross provinciali e concluse in tarda mattinata con le gare dei più piccoli.La categoria assoluta maschile, impegnata nei 6 km., ha visto al primo posto il verbanese Paternoster Jacopo, tesserato per Sport Project VCO, seguito da Moglia Davide (Caddese) e Barozzi Andrea (Avis Marathon VB).Nella categoria assoluta femminile, su un percorso di 4 km., il primo posto è andato a Brizio Alyssa (Caddese) seguita da Cerutti Sara (GAV Verbania) e da Camusso Silvia (La Salle Giaveno).Per la categoria Allievi ha vinto Piazza Giuseppe Luciano (Futuratletica Piemonte) seguito da Ceretti Tiago (Gav Verbania) e Pons Elian (GS Pomaretto 80).Nella categoria Allieve prima Brizio Alyssa (Caddese), seguita da Sparaventi Gaia (ATL. Alessandria) e Egitto Amelie (GAO Oleggio).Nella categoria Ragazzi primo al traguardo Mina Federico (La Salle Giaveno) seguito da Sassano Pietro (Dragonero) e Renesto Giacomo (ATL.Mondovì-Acqua San Bernardo), mentre per le Ragazze prima Pecchio Serena (Atletica Rivoli), seguita da Felici Sofia (Atletica Saluzzo) e Pagnanelli Giorgia (Circuito Running).Per le categorie Cadetti si è corsa la prima delle due prove valide per l’assegnazione del titolo di campione regionale di cross:tra i Cadetti è risultato vincitore Calce Filippo (Atletica Bellinzago) seguito da Verra Pietro (Atletica Saluzzo) e Gatti Mirko (GAO Oleggio)).Nelle Cadette prima Galletto Virginia (Atletica Saluzzo) seguita da Aimo Boot Stella e Aimo Boot Lisa, entrambe per i colori della Balangero Atletica Leggera.Per la classifica combinata (cadetti + ragazzi) la targa della Fidal Regionale è stata vinta da Safatletica per i maschi e da Atletica Saluzzo per le categorie femminili.Infine per le categorie Esordienti sono state premiate ASD Gravellona VCO con 21 presenze, Avis Marathon Verbania (17 presenti) e Vittorio Alfieri di Asti (13 presenti).Le classifiche complete sono pubblicate su Irunning al seguente link:https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=1177Info e foto a breve sulla pagina facebook e sul sito di Avis Marathon Verbania.Nelle foto i primi 3 classificati delle 2 prove Cadetti valide per il Titolo Regionale.