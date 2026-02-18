Nuovo Corso alla Croce Verde Verbania

L’incontro è in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 20.30, presso la sede della Croce Verde di Verbania, in via Fiume 21. La serata sarà dedicata alla presentazione dell’associazione e delle sue attività e offrirà l’opportunità di approfondire il percorso formativo proposto, rivolto a quanti desiderino avvicinarsi al volontariato sanitario e offrire un contributo concreto alla comunità.Il corso, riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte, è pensato per formare nuovi volontari del soccorso, fornendo competenze tecniche e operative fondamentali per affrontare situazioni di emergenza. Il percorso consente inoltre di ottenere l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, con certificazione Dae gratuita.Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Croce Verde Verbania con cadenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30, a partire dal 23 febbraio 2026. Il programma approfondirà i codici di intervento, l’impiego dei mezzi di soccorso e delle dotazioni di bordo, oltre alle procedure per la corretta gestione del paziente. Particolare attenzione sarà riservata alle comunicazioni radio con la Centrale Operativa, alla valutazione dei segni vitali e alle principali manovre di primo intervento.Il percorso formativo dedicherà inoltre ampio spazio all’addestramento alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore, alle tecniche di immobilizzazione del paziente traumatizzato e alla gestione degli aspetti psicologici connessi all’attività di soccorso. Il programma prevederà complessivamente 54 ore di formazione e 100 ore di tirocinio pratico protetto, da svolgersi a fianco di operatori qualificati impegnati nei servizi di emergenza e nei trasporti sanitari.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria della Croce Verde al numero 0323 556616 oppure scrivere all’indirizzo e-mail corso@croceverdevb.it.La Croce Verde Verbania può oggi contare su 287 volontari e 12 dipendenti, impegnati quotidianamente a rispondere a un numero sempre crescente di richieste, soprattutto nell’ambito dell’emergenza e dei trasporti sociosanitari, con circa 9.500 servizi svolti ogni anno.L’associazione rinnova l’invito a prendere parte alla serata di presentazione e ad avvicinarsi a un percorso che unisce formazione e impegno civile. Far parte della Croce Verde Verbania significa inserirsi in una realtà strutturata e inclusiva, aperta a giovani e adulti, impegnata nel soccorso, nei servizi sociosanitari di assistenza e accompagnamento e nella prevenzione.Un impegno che si colloca all’interno della più ampia rete di Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV, che riunisce 81 associazioni, oltre 10.600 volontari, più di 740 dipendenti e una flotta di centinaia di mezzi di soccorso, garantendo ogni anno quasi 600.000 servizi e rappresentando un punto di riferimento essenziale per il sistema di assistenza e protezione civile regionale.