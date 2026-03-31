I vincitori di "Fiabe senza confini"

La cerimonia è stata condotta dal giornalista Antonio Ciurleo, affiancato da Silvia Rinaldi, componente della giuria e Past Luogotenente della Divisione 15 Lombardia-Liguria, che ha contribuito alla presentazione delle opere e dei volumi pubblicati dal Kiwanis nei vari territori.



Tra i presenti il Luogotenente della Divisione 17 Piemonte Marco Milan di Borgomanero. Per il Kiwanis Club Oberwallis era presente il direttivo al completo: il Presidente Urs Studer, il Presidente eletto Fabian Molinari, il Past President Klaus Nanzer, il Presidente della Kiwanis Foundation Anton Karlen, il Coordinatore Martin Lanber e il referente per i rapporti Italia/Svizzera Benedikt Burgener. Presenti anche il Presidente del Kiwanis Club Gallarate Graziano Idini con la Past President Maria Pia Ferrari.



La giuria era composta da Vanda Cecchetti (Presidente Pro Loco Domodossola), Tiziana Lilò, Giuliana Saletta, Federico Spinozzi (anche Presidente Kiwanis Club Domodossola), Silvia Rinaldi, Patrizia Tagliavetti (Dirigente Scolastica Scuole Milani). Hanno contribuito alla selezione, pur assenti alla cerimonia, Massimo Stortini (Luogotenente Divisione Umbro-Sabina), Isabella Varese (Past President e fondatrice del Kiwanis Club Esperia) e il giornalista Andrea Dallapina.



I premi

I premi sono stati sostenuti dal Kiwanis Club Oberwallis, da DomoBianca365 e dal Kiwanis Club Insubria.



1° Premio (offerto dal Kiwanis Club Oberwallis) – “Il mio posto nel mondo (con te)” di Elisa Vincenzi e Ilaria Braiotta (illustratrice). Per la capacità di raccontare con delicatezza e profondità il tema dell’identità e dell’appartenenza, attraverso immagini originali e una narrazione intensa, capace di trasmettere integrazione, armonia e valore della diversità.



2° Premio – “Il Pidro” di Veronica Spataro. Per l’originalità del linguaggio narrativo e la forza evocativa del racconto.



3° Premio – “Una storia senza né capo né coda” Cosetta Zanotti e Irene Frigo (illustratrice). Per la creatività e la libertà espressiva, capaci di stimolare fantasia e pensiero divergente nei giovani lettori.



Premi speciali

Premio Speciale della Giuria dei Bambini – “La formula del coraggio” di Vanessa Policicchio Rizzoli. Per aver raccontato con semplicità il tema della paura e del coraggio, parlando al cuore dei più piccoli.



Riconoscimento Speciale – “Siamo tutti diversi” di Kim Ter Horst. Scelto come simbolo del mese di sensibilizzazione sull’autismo presso le Scuole Milani di Domodossola, per l’alto valore educativo e il messaggio di inclusione.

Riconoscimento d’Eccellenza “Radici del Territorio”



La giuria ha conferito il riconoscimento “Radici del Territorio” per l’impegno nella promozione della cultura dell’infanzia e della narrazione sul territorio ossolano, assegnandolo a quattro opere.



“Lo sai com’è veramente” di Nonna Lucia (Lucia Bogani) – menzione speciale per l’autenticità del racconto e la valorizzazione della tradizione orale.



“Il merlo Fragola” di Simona Grillea, Maria Angela Spanò e Marinella Rossetti – menzione speciale per il valore educativo e il lavoro corale.



“Le storie di Boscobello” di Maria Carfora – premio speciale “Radici del Territorio” per un immaginario narrativo radicato nel territorio.



“Nonno Gianni e il Bosco Felice” di Antonina Spanò – menzione speciale per il legame tra natura, memoria e valori.



La premiazione ha chiuso due settimane di attività della Fiera del libro illustrato, con presentazioni letterarie, laboratori per le scuole e incontri per famiglie che hanno coinvolto oltre 300 bambini di 8 classi della scuola Milani di Domodossola e dell’asilo infantile di Villadossola. Al mattino sono stati presentati i libri pubblicati per beneficenza dal Kiwanis in Italia, tra cui “U e i suoi fratelli”, esperienza che ha dato ispirazione al progetto domese.



L’intera manifestazione rientra nel Marzo Kiwaniano, seconda edizione del progetto promosso dal Kiwanis Club Domodossola in gemellaggio con il Kiwanis Club Oberwallis, con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e delle Città di Domodossola e Villadossola, e la collaborazione della Pro Loco di Domodossola.

