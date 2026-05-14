Mostra: "Fuoco alle polveri"

Venerdì 15 maggio alle ore 21:00 viene inaugurata presso il Museo GranUM di Baveno la mostra temporanea storico-documentaria Fuoco alle polveri. L’esposizione, secondo una programmazione divenuta consueta per il Museo, approfondisce un particolare aspetto della storia estrattiva del granito e della sua presenza sul territorio. Il tema prescelto per il 2026 è quello dell’industria della polvere pirica che ebbe a Baveno e dintorni un fiorente sviluppo a servizio delle cave che nell’Ottocento e fino agli anni ‘70 del Novecento videro l’impiego dell’esplosivo per l’estrazione del granito.Consentiranno l’approfondimento del tema anche una conferenza sull’acqua e una in cammino per andare alla ricerca dei resti di archeologia industriale dei polverifici.Il materiale proposto in mostra è frutto di un’approfondita ricerca, condotta da Leonardo Parachini e Giovanni Rimondi, sulle vicende dei polverifici e le famiglie di polveristi che svilupparono questo particolare settore industriale a servizio delle cave. Il percorso spazia dalle tecniche e strutture per la produzione delle polveri piriche, alle vicende imprenditoriali e familiari dei polveristi, alle modalità di impiego delle grandi esplosioni nell’industria estrattiva, ai pericoli e incidenti che con frequenza caratterizzarono queste attività.L’inaugurazione si terrà venerdì 15 maggio alle ore 21:00 presso la Biblioteca civica “Olga Ginesi” di Baveno.Il taglio del nastro sarà preceduto da una conferenza sulla storia di polverifici e polveristi a cura di Leonardo Parachini e Giovanni Rimondi.ORARI DI VISITALa mostra sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, dal 16 maggio 2026 al 28 febbraio 2027 nei seguenti giorni e orari:16/05/2026 • 04/10/2026tutti i giorni, ore 09:00-12.30 e 15:00-18:0005/10/2026 • 28/02/2027Da lunedì a sabato 10:30-12:30; martedì, giovedì, venerdì anche 15:00-18:00EVENTI COLLATERALIDomenica 19 luglio ore 18:00 • Baveno e Feriolo dal lagoCave, miniere e polverifici conferenza sull’acqua dello storico Leonardo Parachini, navigando lungocosta tra Baveno e Feriolo.La partecipazione è a offerta minima di euro 15,00. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente: tel. 0323 924632; whatsapp 345 7936361; info@bavenoturismo.it.Domenica 6 settembre ore 15:00-18:00 • Oltrefiume, Parco di Villa Mussi(in caso di maltempo Centro culturale Nostr@domus)Baveno Book Sunday presentazioni di libri di storie e cultura locale dal lago alle montagneL’aquila di Cicogna di Fabio CopiattiLuoghi del Lago Maggiore nelle guide Piemonte insolito e misterioso e Lombardia insolita e misteriosa di Lorenzo SartorioSul Pizzo Marona di Fabio Copiatti, Monterosa EdizioniFilastrocche in riva al lago di Elena Morando, illustrazioni di Elena Serrani, Lazzarini EditoreIntermezzi musicali a cura del cantautore Lurènz (Lorenzo Dilavello) accompagnato da Igor Congedo (violino) e Francesco Lembo (chitarra), canzoni tratte dall’album Salvadig, testi intensi e ballate evocative che tratteggiano, intrecciando passato e presente, natura e umanità, vite di selvatici piene di poesia.Domenica 4 ottobre ore 14:00-17:00 • Baveno, Romanico, LoitaEscursione alla scoperta dei polverifici con Leonardo Parachini, ricercatore storico, e Pietro Pisano, guida escursionistica. La partecipazione è a offerta minima di euro 10,00. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 02/10: tel. 0323 924632; whatsapp 345 7936361; info@bavenoturismo.itL’esposizione e le iniziative collaterali si inseriscono nella scia delle numerose attività di valorizzazione del tema della pietra e del territorio in tutte le sue sfumature, promosse dal Museo GranUM nel contesto dell’Ecomuseo del Granito in partenariato con il Comune di Mergozzo e l’Associazione GAM con il progetto “La pietra racconta”, che gode del sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.Oltre a queste iniziative è previsto un ricco programma di eventi, consultabile e scaricabile qui: Scarica qui il programma completo della rassegna.