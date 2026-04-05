Primavere/Estate a Baveno

A corollario della grande manifestazione, tra estate e autunno il territorio si anima di un ricco calendario di appuntamenti capace di soddisfare ogni tipo di visitatore: musica, cultura, sport, tradizioni, astronomia e spettacolo si intrecciano settimana dopo settimana, grazie anche alla preziosa collaborazione delle associazioni locali e dei volontari che animano il territorio con passione e dedizione tutto l’anno.



Musica e cultura

La rassegna Note d’Estate porta ad agosto concerti di qualità nel cuore di Baveno e dei borghi delle frazioni; l’Orchestra Zebo incanta con la musica barocca; i concerti all’alba sulle spiagge più belle di Baveno e Feriolo regalano emozioni fuori dal tempo. Le tappe dei festival Musica e Spiritualità e Torino Piemonte Jazz Festival a luglio portano artisti nazionali e internazionali nella splendida cornice del complesso monumentale dei Santi Gervaso e Protaso. Protagonista di ogni grande momento musicale della città è il Corpo Musicale di Baveno: espressione autentica di tradizione e comunità, accompagna con i suoi gioiosi concerti le feste, le ricorrenze e i momenti più significativi dell’estate bavenese, fondendo tradizione e festa in un’unica voce collettiva.



Arte, storia e cultura del granito

Baveno, Città del Granito, custodisce una storia millenaria legata all’estrazione e alla lavorazione di questa preziosa pietra rosa. L’estate 2026 offre l’opportunità di riscoprirla con la decima edizione della rassegna La pietra racconta attraverso mostre e appuntamenti culturali presso il Museo Granum, che permettono di ripercorrere la storia della lavorazione artigianale e industriale del granito rosa che ha reso Baveno celebre nel mondo. Un viaggio nel tempo tra cave, scalpellini e monumenti famosi costruiti con la pietra di Baveno, per capire come un territorio si trasforma in eccellenza.



Cinema e spettacolo per famiglie

Il cinema sotto le stelle e gli spettacoli di teatro circo e danza aerea rendono le serate di luglio e agosto a Baveno e Feriolo vivaci e accessibili a tutte le generazioni. Tornano anche gli appuntamenti del Parco in Festa, pomeriggi nel parco di Villa Fedora dedicati alle famiglie: si parte il giorno di Pasquetta con una magica caccia al tesoro a tema pasquale tra i sentieri del parco, per poi tornare con due ulteriori occasioni di gioco e meraviglia a giugno e settembre.



Sport

Il territorio si conferma palcoscenico di eccellenza per lo sport: il Vibram Trail del Mottarone a inizio maggio richiama centinaia di atleti sui sentieri del Mottarone. Il 13 giugno Baveno dà il via al Rally Valli Ossolane, una tappa di grande richiamo che porta in città appassionati e team da tutta Italia. Le gare podistiche nel borgo di Feriolo a luglio animano le vie del territorio. Il 26 settembre chiude la stagione sportiva il Rally Due Laghi/Rubinetto, con Baveno ancora protagonista come punto di riferimento dell’automobilismo sportivo locale.



Tradizioni locali e feste campestri

Le feste campestri nel mese di luglio a cura dei Comitati Festeggiamenti di Oltrefiume e Feriolo, con le ricette tipiche dei luoghi, mantengono vivo il legame con la cultura e le tradizioni del Lago Maggiore, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e irripetibile. Sono momenti di incontro vero, dove la comunità apre le porte al mondo con il calore di sempre.



LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE

L’estate di Baveno e Feriolo è anche un viaggio nel gusto. Tornano le risottate a cura dello chef stellato Marco Sacco, sia a Baveno che a Feriolo: un appuntamento atteso da residenti e turisti che unisce la tradizione gastronomica del Lago Maggiore all’eccellenza della cucina contemporanea.



Completano il palinsesto enogastronomico la serata Bavinum il 23 maggio passeggiando nel parco di Villa Fedora; la Festa del Vino il 17 luglio, serata dedicata ai vini piemontesi di eccellenza; Sapori di Lago in collaborazione con l’Associazione cuochi Novara e VCO a fine agosto, per scoprire i sapori più autentici del territorio.



L’ESTATE CONTINUA: APPUNTAMENTI D’AUTUNNO E D’INVERNO

La stagione di Baveno non si chiude con l’estate. Il 15 novembre 2026 torna uno degli eventi più amati del Lago Maggiore: la 17ª edizione di “Un Salto nel Passato”, la suggestiva rievocazione storica biennale a cura dell’omonima associazione che trasforma Baveno in un set d’altri tempi, anticipando il clima magico del Natale. Tra figuranti in costume, antichi mestieri, musiche d’epoca e degustazioni storiche, “Un Salto nel Passato” è un appuntamento irrinunciabile per tutta la famiglia. A seguire l’edizione 2026 del Natale a Baveno porterà per il II anno lo scenografico incanto delle luci nel parco di Villa Fedora con la Casa d’Oro di Natale, insieme agli appuntamenti tradizionali con i presepi di Romanico, Babbo Natale che arriva dal lago e la Befana, chiudendo in bellezza un anno di eventi indimenticabili.



UN TERRITORIO CHE CRESCE

"Baveno e Feriolo d’Incanto 2026" è un progetto ambizioso che punta a consolidare il Golfo Borromeo come destinazione turistica d’eccellenza. Con la scelta di estendere gli spettacoli lungo tutta l’estate, l’Amministrazione Comunale di Baveno vuole offrire ai visitatori un motivo per tornare, per scegliere Baveno o Feriolo come base per esplorare il territorio settimana dopo settimana. Tutto questo è possibile grazie all’impegno sinergico dell’Amministrazione, degli Operatori turistici e commerciali, e di tutte le Associazioni e Comitati cittadini che con il loro lavoro silenzioso e appassionato rendono possibile ogni singolo evento.



Un’estate intera di luci, colori ed emozioni attende chiunque voglia lasciarsi trasportare dalla magia del Lago Maggiore. Baveno e Feriolo vi aspettano.