Verbania celebra l'80° della Repubblica

La giornata è iniziata al monumento ai Caduti di Intra con l'alzabandiera e l'omaggio ai caduti, proseguito poi con una corona deposta nelle acque del lago dal piroscafo Piemonte per i caduti dei paesi rivieraschi.



All'interno del teatro, alla presenza delle autorità civili e militari, sono stati letti il messaggio del Capo dello Stato e gli interventi del sindaco Albertella, del vicepresidente della Provincia Porini e del prefetto Pirrera.



Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i diplomi di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a:



Massimiliano Caretti, Luogotenente Carica Speciale dell'Arma dei Carabinieri

Andrea Giannino, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza

Patrich Rabaini, avvocato

Maurizio Pillitteri, Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri

Valter Pacchini, Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in congedo

Pietro Copia ex Polizia Municipale Domodossola e Polizia Giudiziaria



La mattinata ha visto anche momenti musicali dell'arpista Oriana della Cà e della chitarrista Angela Centola, la proiezione di video celebrativi e un saluto ai neo diciottenni di Verbania, con la consegna di una copia della Costituzione.



Le celebrazioni proseguono nel pomeriggio con l'apertura straordinaria della sede della Prefettura a Villa Taranto e un concerto dell'Ente Musicale Verbania al teatro Il Maggiore alle ore 17.30.