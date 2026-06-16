M5S su Piano Casa 2026 Verbania

l Piano Casa 2026 mette sul tavolo 10 miliardi di euro. Verbania perde abitanti ogni anno, i giovani fuggono, i centri storici si svuotano e il mercato privato è colonizzato dagli affitti brevi turistici. Chiediamo all'Amministrazione Albertella la politica del fare, subito.



Il Governo ha approvato il decreto-legge n. 66/2026 — il Piano Casa 2026 — stanziando 10 miliardi di euro per realizzare 100.000 alloggi in dieci anni, con meccanismi di rent-to-buy pubblico, semplificazioni amministrative e sfratti rapidi per immobili pubblici inutilizzati. Per Verbania — 30.178 abitanti al 31/12/2024 (-135 rispetto al 2023), con un indice di vecchiaia di 285,3 anziani ogni 100 giovani e un mercato degli affitti residenziali soffocato dalla pressione turistica — si tratta di un'occasione che non si ripeterà nel breve periodo.



Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per convocare la Conferenza dei Sindaci: un atto doveroso, ma non sufficiente. Il Gruppo Territoriale M5S VCO chiede all'Amministrazione Albertella di passare dalle parole ai fatti con tre atti concreti, prima che i bandi nazionali si chiudano senza Verbania. «Una città che dimentica i suoi nuclei storici e i suoi cittadini più fragili perde la sua memoria e, con essa, il suo futuro.»



Tre ferite aperte che il Piano Casa 2026 può, e deve sanare



SASSONIA / VIA ROMA - Le quattro «stecche» ERP mostrano criticità insormontabili: manutenzioni frammentarie mai strutturali, densità insufficiente, degrado edilizio progressivo. Servirebbero demolizione modulare e densificazione verticale con mix sociale anziani/giovani, pilotis e suolo libero alla collettività.



TROBASO / POSSACCIO - I nuclei di antica formazione soffrono di abbandono sistemico: luoghi un tempo pulsanti di vita oggi sottoutilizzati o soffocati da superfetazioni speculative. Il doppio rischio: desertificazione sociale da un lato, gentrificazione che espelle chi lì è nato dall'altro. Serve esproprio mirato e recupero delle piazze pubbliche



PEEP SAN LUIGI - Il ceto medio impoverito, le giovani coppie, i lavoratori dipendenti, e i pensionati, guadagna troppo per l’ERP, ma troppo poco per il mercato libero. L'ex Collegio San Luigi è già patrimonio pubblico, andrebbe trasformato in alloggi a costo calmierato per frenare la fuga dei giovani da Verbania.



Il fenomeno degli affitti brevi aggrava tutto. Verbania e il Lago Maggiore registrano oltre 665 annunci attivi su Airbnb e Booking: centinaia di appartamenti sottratti alla residenzialità stabile per massimizzare la rendita turistica.

Il risultato è un mercato degli affitti residenziali di fatto inesistente per famiglie e lavoratori. Anche l'ASL VCO ha denunciato che la carenza di alloggi accessibili alimenta la fuga di medici e infermieri verso la Svizzera. Non è un problema del mercato, è un fallimento della politica abitativa locale.

Il Piano Casa 2026 non chiede a Verbania di trovare soldi in bilancio.



Il Fondo Nazionale da 10 miliardi viene distribuito via DPCM; la Regione Piemonte gestirà la quota piemontese. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) eroga mutui agevolati a lungo termine e finanzia la quota di co-investimento comunale.

Il rent-to-buy pubblico completa il ciclo: il Comune cede gli alloggi con canone affitto-riscatto, generando un flusso di cassa che garantisce CDP e libera rapidamente risorse per nuovi interventi.

Il sistema si autoalimenta, a patto che Verbania arrivi al tavolo con progetti cantierabili, non con ordini del giorno.

Le tre indicazioni del Gruppo Territoriale M5S VCO all'Amministrazione Albertella, sono:



SUBITO DELIBERA DI INDIRIZZO

Approvare formalmente il Programma Comunale di Rigenerazione Urbana, individuando gli ambiti prioritari: Sassonia/ERP via Roma, NAF di Trobaso e Possaccio, PEEP San Luigi. Non deve essere un atto simbolico ma il prerequisito giuridico di tutto ciò che segue. Ogni settimana di ritardo è una settimana persa nella corsa ai bandi regionali.



URGENTE VARIANTE URBANISTICA CONTESTUALE

Senza questo atto tecnico-politico è impossibile accedere a qualsiasi bando. Serve per recepire le deroghe su volumi e altezze, cambiare le destinazioni d'uso e fissare gli indici premiali per i privati vincolati all'Edilizia Economico-Popolare. Va varata in parallelo alla delibera, non dopo. Il Sindaco Albertella, architetto di professione, sa benissimo che questo passaggio è la chiave di tutto: vogliamo sapere perché non sia ancora sul tavolo del Consiglio.



PROGETTAZIONE E CANDIDATURA

Redigere immediatamente i Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per richiedere i mutui CDP e predisporre i bandi PPP (Partenariato Pubblico-Privato). Se l'ufficio tecnico comunale non ha le risorse, si assumano professionisti esterni. La coperta corta dell'organico non è un alibi: è una scelta politica.



Lo spopolamento non aspetta, Verbania deve scegliere che città vuole essere. I dati ISTAT parlano chiaro: Verbania ha perso 135 abitanti nel solo 2024, scendendo a 30.178 residenti. Le nascite continuano a calare — nel VCO nel 2024 sono nati meno di 760 bambini, contro gli oltre 1.240 del 1999. L'indice di vecchiaia di 285,3 anziani ogni 100 giovani è tra i più critici del Piemonte.



Se i giovani verbanesi non trovano casa a prezzi accessibili, sono condannati ad andarsene. E con loro se ne vanno le famiglie, i bambini per le scuole, i clienti per i negozi di vicinato. La rigenerazione urbana non è un'operazione estetica. Permettere alla popolazione originaria di rimanere nei quartieri riqualificati significa fare della città un bene comune, non il privilegio di chi può permettersi il mercato libero o di chi specula con gli affitti brevi.



Il Gruppo Territoriale M5S VCO, sarà in prima linea per vigilare che i fondi del Piano Casa 2026 vengano usati nell'interesse dei cittadini di Verbania, non della rendita. Il Piano Casa 2026 c'è. I fondi ci sono. I problemi di Verbania ci sono. Chiediamo all'Amministrazione Albertella una sola cosa: la politica del “FARE”!.



Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle VCO