Distretto Turistico: accordo convocazione Assemblea dei Soci

È stato raggiunto l'accordo con la Regione Piemonte che sblocca il percorso per il rinnovo delle cariche: l'ente di promozione turistica annuncia la data ufficiale della prossima Assemblea dei Soci.



L’appuntamento è fissato per il giorno 10 settembre 2026 alle ore 15.00, presso la Sala Congressi "G. Ravasio" (sala conferenze della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola), situata a Verbania Fondotoce in Viale dell'Industria 25.



A darne comunicazione congiunta sono il Presidente Francesco Gaiardelli e l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dai Vicepresidenti Vanessa Mineo e Oreste Primatesta e dai Consiglieri Elena Poletti e Alessandro Porrini.



I lavori dell'Assemblea si articoleranno secondo il seguente Ordine del Giorno:

• Relazione finale del Presidente

• Nomina dell’Organo Amministrativo

• Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente



In vista di questo importante passaggio, il Presidente e il CDA desiderano rivolgere un sentito ringraziamento ai Signori Soci e a tutto il territorio per la fiducia e la preziosa collaborazione manifestate a supporto della promozione turistica dell'intera area di competenza.



Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola