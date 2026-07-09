"Isole di Luce": accordo DTL e comuni del Golfo Borromeo

Il Distretto Turistico dei Laghi annuncia con grande soddisfazione il raggiungimento di un importante accordo di collaborazione istituzionale, definito nella giornata di ieri, nel corso di un tavolo operativo che ha visto la partecipazione dei Sindaci di Verbania, Baveno e Stresa. Questo proficuo incontro d'intesa definisce le linee guida, il supporto e la compartecipazione territoriale per la realizzazione della quarta attesissima edizione del progetto "Isole di Luce", che quest'anno si evolverà in una straordinaria illuminazione artistica integrata e diffusa, programmata dal 4 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027.



L'evento, ormai consolidato punto di riferimento nel panorama turistico nazionale, sarà incentrato sul profondo e suggestivo tema "Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi", un omaggio all'importante ricorrenza dell'ottavo centenario della morte de Santo, patrono d'Italia e cantore della Natura. I diversi punti di proiezione artistica architetturale sul territorio tradurranno in luce le suggestioni dei versi della celebre composizione, offrendo ai visitatori uno spunto di intima spiritualità che non solo celebra il Natale, ma lancia un forte, impellente richiamo al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità.



Frutto di una cooperazione territoriale sinergica attesa da tempo, questa intesa rappresenta una risposta concreta a beneficio di tutto il comparto economico e degli operatori turistici del territorio — tra cui il settore ricettivo, della ristorazione, del commercio, dei trasporti e delle attrazioni locali. Partendo dal fulcro della centralità strategica del Lago Maggiore, l'iniziativa punta con decisione alla destagionalizzazione dei flussi turistici durante il periodo invernale, supportata da un piano di comunicazione strategico e di ampio respiro che descriverà l'intera offerta artistica, estendendosi anche oltre i confini del Golfo Borromeo del Lago Maggiore.



Sul fronte finanziario, per garantire l'altissimo livello qualitativo dell'opera, il Distretto Turistico dei Laghi è attivamente impegnato nell'allocazione delle risorse nell’ambito del progetto “Grandi Eventi 2026” in adempimento a quanto previsto dall’art. 20 L.R. 14/2016, linea di finanziamento prevista da Regione Piemonte a supporto di grandi eventi svolti su territorio regionale ma con una cassa di risonanza internazionale.



«L'intesa di oggi segna un passo importante per la coesione del nostro territorio, dimostrando come la sinergia tra enti sia la chiave per posizionare il Lago Maggiore sul mercato globale anche nei mesi invernali — spiega Francesco Gaiardelli, Presidente del Distretto Turistico dei Laghi. Questo accordo di supporto e compartecipazione consolida un evento che, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta ormai un pilastro fondamentale per la promozione internazionale della nostra destinazione. Un progetto diffuso, suggestivo e a basso impatto ambientale che saprà tradurre la bellezza storica dei nostri scenari d'eccellenza in un'esperienza unica, capace di generare una visibilità straordinaria a beneficio di tutti i nostri operatori.» — Francesco Gaiardelli, Presidente del Distretto Turistico dei Laghi



«L'unicità naturalistica e culturale del Golfo Borromeo rappresenta un motore trainante per l'intera provincia, ed è fondamentale che le nostre realtà cittadine si presentino compatte sui mercati turistici nazionali e internazionali — dichiara Giandomenico Albertella, Sindaco di Verbania. Come capoluogo, Verbania risponde con entusiasmo a questa sinergia e farà la sua parte arricchendo la propria offerta urbana con la magia e l'eleganza di questo progetto artistico. Siamo convinti che una comunicazione e una promozione turistica così fortemente integrate siano la via corretta per valorizzare un'offerta ricca e diffusa: un beneficio concreto che unisce lago e montagna, supportando i nostri commercianti, ristoratori e l'intero comparto ricettivo per offrire un'esperienza indimenticabile e destagionalizzata.» — Giandomenico Albertella, Sindaco di Verbania



«Il progetto "Isole di Luce" incarna perfettamente lo spirito di condivisione che da sempre caratterizza la nostra comunità — afferma Alessandro Monti, Sindaco di Baveno. La tematica del Cantico delle Creature tocca corde profonde che appartengono alla nostra storia: il legame con la natura e il rispetto per la terra e per la pietra, elementi impressi nell'anima di Baveno e nel lavoro secolare dei nostri scalpellini. Quest'anno la nostra cittadina darà un contributo importante, accogliendo i visitatori con un'installazione artistica pensata per essere suggestiva, raccolta ed emozionale, capace di offrire un momento di riflessione intima lontano dal traffico quotidiano. Crediamo fermamente che questo accordo di compartecipazione non solo rafforzi l'attrattività turistica internazionale della nostra destinazione nei mesi invernali, ma rappresenti anche un grande valore per i nostri cittadini, uniti in un percorso comune di valorizzazione della nostra identità territoriale.» — Alessandro Monti, Sindaco di Baveno



«Lavorare per unire le forze del nostro territorio sotto un denominatore comune e fare squadra in ambito turistico è un passo cruciale per il benessere della comunità e per elevare la nostra offerta su standard di livello sempre più alto — spiega Luca Gemelli, Sindaco di Stresa. Partecipare a questa quarta edizione di "Isole di Luce" con un forte spirito di compartecipazione e impegno comune va esattamente in questa direzione. Stresa farà pienamente la sua parte, non solo sostenendo l'evento principale ma arricchendo la cittadina con illuminazioni dedicate ed eventi collaterali che faranno da perfetto supporto alla manifestazione. Questa intesa istituzionale dimostra che quando il territorio si muove compatto, è in grado di esprimere quell'eccellenza nell'ospitalità che da oltre un secolo rende famose le nostre sponde nel mondo, offrendo una proposta di forte richiamo anche durante la stagione invernale.» — Luca Gemelli, Sindaco di Stresa



Foto di copertina: Marco Benedetto Cerini