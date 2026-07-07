Forza Italia su Governance Poll 2026

«Governance Poll 2026, la classifica dei sindaci delle città capoluogo di provincia più amati, pubblicata dal Sole 24 Ore. Il primo cittadino di Verbania ancora tra i fanalini di coda, è tra i meno amati d'Italia. Albertella consolida una discesa iniziata già lo scorso anno, nei primi 12 mesi dall'incarico e in questo 2026 prosegue il declino». L'analisi arriva da Forza Italia Verbania per voce della capogruppo Mirella Cristina e del consigliere Samuele D’Alessandro.



Lo dice il Sole 24 Ore: la funzione di Governance Poll è quella di misurare il rapporto tra il sindaco e i suoi concittadini.



«Occorre scorrere a lungo la classifica per trovare il nome di Albertella, questa sua distanza dalla vetta ben fotografa l'abissale divario che sta creando con i cittadini, la sua sordità nei confronti delle necessità reali. Pensiamo solo all'episodio più recente, alle gravi vicende che stanno interessando il Verbania Calcio con lo stop alle attività giovanili e la ripartenza dalla seconda categoria. Una tradizione calcistica mandata in frantumi dall'incapacita' di dialogo di questa amministrazione.



Auspichiamo che Governance Poll e i dati messi nero su bianco per il secondo anno consecutivo spingano il sindaco a un maggiore ascolto verso i problemi della Città, ad un minore egocentrismo, ad occuparsi delle questioni più importanti e non solo di quelle che danno visibilità. Servono interventi su viabilità, parcheggi, sanità, per la crescita economica, per i giovani. Lo ripetiamo da tempo: occorrono concretezza e visione, non slogan e trioncfali post social da un sindaco asserragliato a Palazzo di Città, che esce solo per calcare le passerelle. Albertella non ascolta noi ma, cosa più grave, non ascolta i cittadini, speriamo ascolti almeno il principale quotidiano economico e politico italiano» affermano gli azzurri e concludono: «Complimenti invece al nostro Governatore Alberto Cirio, nella top five dei Presidenti di Regione più amati; un risultato che premia il buon lavoro che sta svolgendo alla guida del Piemonte».