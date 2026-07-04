Forza Italia su Verbania Calcio

Il futuro del Verbania Calcio e il destino degli impianti sportivi non possono essere affrontati nel silenzio, per questo Forza Italia a Verbania chiede la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario.



«Parliamo di una vicenda che riguarda un’intera comunità – dichiarano la capogruppo Mirella Cristina e il consigliere comunale Samuele D’Alessandro –. Dietro a questa storica società sportiva non ci sono soltanto risultati della domenica, ma un patrimonio sociale ed educativo fatto di centinaia di ragazzi, famiglie, allenatori e volontari. È dovere della politica affrontare apertamente questo tema e fare tutto il possibile per favorire un confronto serio e costruttivo.»



La capogruppo Mirella Cristina richiama il valore sociale dello sport: «Da donna che ha praticato sport, che ha avviato allo sport molti ragazzi e che ha dedicato quasi dieci anni della propria vita al volontariato nel Centro Sportivo Italiano, conosco bene il valore delle società sportive, so cosa significhi il sacrificio di chi ogni giorno dedica il proprio tempo ai giovani e quanto impegno ci sia dietro ogni allenamento, ogni partita e ogni attività. Per questo comprendo perfettamente la preoccupazione dei tanti volontari e delle famiglie che oggi guardano con apprensione al futuro del Verbania Calcio. Il Consiglio Comunale non può restare spettatore davanti a una situazione che coinvolge così tante persone.»



Il consigliere Samuele D’Alessandro riaccende poi i riflettori sulle recenti tensioni in aula: «Nell’ultimo Consiglio Comunale ho provato ad aprire una riflessione sul futuro del Verbania Calcio durante la dichiarazione di voto sulle opere pubbliche, perché quando si discute di come investire i soldi dei cittadini è giusto interrogarsi anche sulle priorità della nostra città; quel mio intervento è stato bruscamente interrotto. Ritengo quindi ancora più doveroso che questo tema venga affrontato attraverso un Consiglio Comunale straordinario, dove ciascun consigliere possa esprimere liberamente la propria posizione.». «A febbraio fui tra i primi a chiedere le dimissioni dell’assessore allo Sport - prosegue D'Alessandro- perché ritenevo che la situazione stesse prendendo una direzione estremamente preoccupante. Avrei voluto essere smentito dai fatti, purtroppo oggi siamo qui a parlare di una crisi che coinvolge una delle realtà sportive più importanti della nostra città.». «Rivolgo un appello trasversale a tutti i consiglieri comunali, senza distinzione tra maggioranza e opposizione: mettiamo da parte le appartenenze politiche e pensiamo ai nostri ragazzi. Il Verbania Calcio non appartiene a una parte politica, appartiene a Verbania. Appartiene ai bambini che ogni pomeriggio scendono in campo, ai genitori che li accompagnano agli allenamenti, ai volontari che dedicano tempo e passione e a una città che non può permettersi di perdere un patrimonio sportivo, educativo e sociale come questo.»



«Il futuro del Verbania Calcio – concludono gli esponenti azzurri – merita di essere affrontato nel luogo più alto della democrazia cittadina, è il momento che tutta la politica si assuma le proprie responsabilità.»