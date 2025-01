Successo per Isole di Luce

Numerosissime richieste di informazioni turistiche presso il nostro ufficio IAT di Stresa e un boom di contatti digitali per un totale, negli ultimi 2 mesi, di 1.692.911 visite sui nostri canali social e il sito istituzionale www.distrettolaghi.it. Un vero successo!Senza contare le testate che hanno descritto l'evento *Isole di Luce* come un vero e proprio "capolavoro italiano", ne citiamo solo alcune: La Repubblica, Il Corriere della Sera, Vanity Fair, Milano Today, TgCom, Rai Radio 2, Radio Monte Carlo, Sky TV , TG5, Touring Club Italiano, Elle, Exibart, Dove Viaggi e molti altri.Grazie a Regione Piemonte e ai nostri preziosissimi partner: Città di Stresa e Terre Borromeo.Grazie alla direzione creativa di OLO Creative Farm e al partner tecnico Giochi di Luce.Grazie ai nostri preziosissimi operatori turistici del territorio Isole Borromee Stresatours CMA - Grotta di Babbo Natale - Discovery Alto Piemonte - ETS e GuideLaghi - Ecomuseo Isola Pescatori - Hotel Primavera e Bike Hotel Meeting - Isole Borromee Lago Maggiore - Navigazione pubblica non di linea - Ristorante Italia, Isola dei Pescatori, Stresa - Stresa Holiday Tour e molti altri... che hanno animato con tante idee e iniziative create ad hoc le serate di luce nel Golfo Borromeo, tra Isola dei Pescatori e Isola Bella.