Michelangelo Galliani - Astrale, alla Specola

Con la sua nuova personale, composta da lavori simbolici e iconici, Michelangelo Galliani omaggia la duplice funzione che nel tempo ha acquisito la Specola di Verbania Pallanza, osservatorio astronomico in passato e ora osservatorio per l'arte contemporanea.



Nebula, scolpita nel marmo statuario di Carrara, richiama liricamente un antico polittico su cui si ammira l'immagine del complesso di aggregazione di materiale interstellare ripreso da una fotografia del telescopio spaziale Hubble. Ecco allora antico e contemporaneo che si fondono insieme: la suggestione di forme e materiali antichi per la rappresentazione delle ultime scoperte della scienza. Similmente Landscape riprende l'idea dei polittici medievali in legno, scolpendo a bassorilievo in marmo statuario di Carrara le linee sinuose della natura.



In Cartolina da Istanbul, l'alta colonna in bronzo ricorda quelle della Basilica romana della splendida città ottomana. In questo caso, tuttavia, l'elemento architettonico verticale, asse lirico tra la terra e il cielo, è spezzato e poggia su un frammento di volto in marmo nero, adagiato sull'acciaio inox. È un simbolo di caducità della materia, una riflessione sul tempo e la memoria, tramite l'accostamento fortemente contemporaneo di materiali differenti, tanto amati dall'artista.



Lassù in marmo bianco, posto sul prato intorno alla Specola, è un braccio levato verso il cielo, un dito puntato verso le stelle, per non dimenticare mai di guardare in alto, soprattutto nella frenesia dei nostri giorni, e per ricordare il mistero di ciò che è più grande di noi.





Riproposto in marmo nero, nel giardino dell'Archivio di Stato, dialoga con le luci e le ombre dell'antico loggiato. Il titolo è evocativo e dà pieno significato all'opera. Ciascuno può interpretare come meglio crede: un'esortazione a pensare alla metafisica, alla volta celeste o l'indicazione di un punto lontano.



Luciano Paretti, Assessore alla Cultura del Comune di Verbania, afferma: “Con l'occasione di questo evento espositivo inizia la collaborazione con l'Archivio di Stato di Verbania , insieme ad affermare la centralità dei luoghi della cultura per una fruizione pubblica degli spazi condivisi”.



Vera Agosti, curatrice dell'esposizione e critica e storica dell'arte, spiega come la collocazione all’interno dell’ex osservatorio astronomico, oggi rinato come Osservatorio per l’Arte Contemporanea, amplifichi il significato delle opere proposte. "Là dove un tempo si scrutava il cielo per cogliere i segni dell’universo, ora si osserva la materia nella sua precarietà terrena. La verticalità della colonna di “Cartolina da Istanbul” richiama l’asse che unisce terra e cielo, passato e futuro, scienza e spiritualità, in un equilibrio continuamente messo alla prova. Il frammento di volto, su cui la colonna trova appoggio, introduce la dimensione umana all’interno di un linguaggio architettonico e astronomico. È la memoria dell’uomo a sostenere l’architettura del tempo, così come la ricerca artistica sostiene e rinnova il dialogo con la storia. L’opera diventa così un’installazione di confine: tra rovina e ricostruzione, tra perdita e rinascita, tra osservazione scientifica e contemplazione estetica. Attraverso questa installazione, Galliani propone alla Specola un dispositivo di riflessione che trasforma lo spazio espositivo in un luogo di sospensione: un invito a interrogarsi sul destino della materia, sull’identità culturale e sul ruolo dell’arte come strumento di rigenerazione.”



Biografia

Michelangelo Galliani nasce nel 1975 a Montecchio Emilia (RE). Inizia a lavorare come scultore molto giovane. Frequenta prima l'Istituto d'Arte Paolo Toschi di Parma con indirizzo Scenotecnica, si specializza poi all'Istituto per l'Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli a Firenze e si diploma infine all’Accademia di Belle Arti di Carrara con indirizzo Scultura. Attualmente oltre al suo lavoro di scultore è docente di "Tecniche del Marmo e delle Pietre dure" presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Espone con successo in Italia e all'estero. Nel 2022 ha partecipato alla Biennale di Venezia. È uno scultore che possiede e adopera gli arnesi del mestiere, grazie al talento e a uno scrupoloso apprendistato; affronta le materie insigni ed impervie, e, tuttavia, gli esiti del suo lavoro sono privi di ogni retorica neoclassicista e le sue elezioni estetiche, anche in direzione della bellezza e dell’euritmia, accettano di essere incomplete, interrotte dal dubbio, spezzate da materie altre, minacciate, come tutto, di corruzione e di mancata eternità̀.





Michelangelo Galliani - Astrale

A cura di Vera Agosti

Dal 27 giugno al 30 agosto 2026

Specola, ex Osservatorio Astronomico e Archivio di Stato di Verbania Pallanza

Via Cadorna, Verbania

Inaugurazione sabato 27 giugno ore 11:30

Organizzazione: Comune di Verbania, Cris Contini Contemporary, Galleria Giovanni Bonelli

Specola visitabile tutti i giorni, illuminata h. 24

Archivio di Stato lunedì -venerdì ore 8:30-12:30 e 13:15-15:15

Ingresso libero e gratuito