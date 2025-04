Apre Specola, l’osservatorio d’arte Contemporanea

Si può portare l’arte in luoghi inconsueti? Magari altrove rispetto a musei e gallerie: nelle vie e nelle piazze, nella vetrina di un negozio vuoto, in una vecchia edicola abbandonata, in un edificio da tempo inutilizzato. È anche questo che, da qualche tempo, ci interessa: invitare lo sguardo del passante a osservare elementi che parlano di bellezza e mistero, dolore e speranza, ricordo e passione, vita… insomma, di arte. Un invito a fermarsi per osservare qualcosa che non sia un’assillante immagine pubblicitaria che ci spinge ad acquistare qualcosa, né un cartello che ci obbliga o ci vieta di andare da qualche parte. Un quadro, una scultura, una fotografia, un’opera d’arte è un invito per il nostro sguardo a entrare in contatto, anche solo per pochi minuti, con il mondo personale di chi l’ha realizzata, immaginata e progettata; a condividerne idee, dubbi, ansie e desideri che l’opera stessa vuole esprimere. Ora, su invito dell'Amministrazione Comunale, possiamo trasformare la Specola (un’antica torre di osservazione astronomica) in un Osservatorio d'Arte Contemporanea, con la speranza che molti artisti possano alternarsi per offrirci l’opportunità di osservare e contemplare le loro opere. Un’altra piccola oasi dove il nostro sguardo può fermarsi e riempirsi di poesia, arte e bellezza.Paolo De Piccoli - Associazione Lakeside Art GalleryLa Specola“La prima testimonianza documentale dell’esistenza di questa torretta a pianta ottagonale si trova nella Mappa catastale Rabbini del 1858, la quale nell’allegato repertorio venne registrata come “specula”, termine ormai poco usato che indica un luogo elevato, adatto per le osservazioni astronomiche. A quel tempo l’immobile, come tutta l’area circostante, era di proprietà degli eredi del cavaliere Luigi Cadorna. Stranamente nei successivi registri la torretta non fu più censita, forse perché ridotta a un rudere. Ricompare catastalmente, sempre con il nome di “specola”, solamente nell’ultimo decennio dell’Ottocento; con ogni probabilità fu ricostruita nell’aspetto attuale dai nuovi proprietari, Carlo e Pietro Erba, ricchi commercianti pallanzesi. Da un documento conservato nell’Archivio di Stato di Verbania, sappiamo che la famiglia Erba possedeva un telescopio e questo dato ci porta a pensare che la torretta continuò per anni a essere usata per osservare le stelle”.Leonardo ParachiniVALERIO TEDESCHIwww.valeriotedeschi.com(Premosello VB, 1958) risiede e lavora a Mergozzo sul Lago Maggiore. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Novara, si trasferisce nel 1979 a Londra, dove approfondisce diversi aspetti della sua personalità creativa, svolgendo attività di musicista di area jazz. Vive dal 1982 al 1988 in Sicilia, a Palermo e Siracusa, dove collabora tra l’altro alla rivista Tema Celeste. Dal 1988 frequenta i laboratori di scultura di Carrara, svolta decisiva nelle sue determinazioni poetiche. Ha acquisito da diversi anni una posizione di rilievo nella complessa vicenda della scultura italiana contemporanea, in virtù di una originale ricerca di rara qualità tecnica e stilistica sulla materia marmorea. La sua è una sperimentazione in grado di condurre le linee di unicità della grande tradizione plastica in un aperto confronto con le mutevoli istanze linguistiche internazionali. Attualmente insegna scultura al Liceo Artistico indirizzo grafico Ferrini di Pallanza VB. Ha realizzato diverse opere pubbliche sia in Italia che all’estero ed è presente in collezioni private e museali.Ha partecipato a numerose mostre e iniziative tra cui: Prix Unesco Pour La Promotion Des Arts, Parigi - Galleria Fumagalli, Bergamo - Galleria Artifex, Torino - Galleria Tauro Arte, Torino - Galleria Care Of, Milano - Galleria Lanza, Verbania - Elektráren Tatranskej Galerie, Poprad Slovacchia - Galleria Jana Koniarke, Trnava, Slovacchia - Galerie Zàmek, Klenová, Republice Ceské - Mapováni Prostoru, Castello di Klatovy, Republice Ceské - Castello di Rivara, Torino - Prancie Kouis Lelystore, Amsterdam - Galleria UXA, Novara - Scul- tura Italiana del Dopoguerra, Castello di Vigevano, PV - Spazio Bigli, Milano - Palazzo Pretorio, Certaldo, FI - NAC, Novara - La Fabbrica, Losone Ticino (CH) - Lo Spirito del Lago, Isola Bella, Lago Maggiore - Museo Kunstverein, Bamberg (DE) - Palazzo Righi- ni di San Giorgio, Fossano (Cuneo)- Galleria Allegretti, Torino- Galleria Claudio Bottello, Torino - Residence des Artistes, Tunisi- Palazzo Parasi, Cannobio VB- Galleria Monopoli, Milano- Asilo Bianco, Villa Nigra, Ameno NO - Museo Collezione Giannoni Novara- Museo del Paesaggio, Verbania.Le dichiarazioni dell’AmministrazioneVia Cadorna a Pallanza ha mantenuto nel tempo il portamento elegante di un luogo discreto, arricchito uno spazio verde pubblico minuto contenente una torretta che fu al servizio della passione astronomica di un’antica famiglia. Oggi, dalla volontà dell’ Amministrazione comunale, accolta con entusiasmo dall’associazione Lakeside Art Gallery attiva nel promuovere la cultura degli spazi pubblici condivisi, nasce SPECOLA.Uno spazio per esposizioni di arte contemporanea visibile liberamente dai passanti ad ogni ora, grazie ad un sistema di illuminazione a timer. Può così rivivere un piccolo gioiello della nostra Città, non ancora conosciuto dai piu’, che entra nei percorsi turistici prossimi al lungolago.Giandomenico Albertella, sindaco di VerbaniaLuciano Paretti, Assessore alla Cultura e Turismo