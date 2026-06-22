Polizia: operazione nazionale

L’attività ha consentito di rafforzare il controllo del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte, con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte criminali che incidono sulla sicurezza percepita dei cittadini.



L’operazione, caratterizzata da un significativo dispiegamento di uomini e mezzi, è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo.



Particolare attenzione è stata dedicata ai furti in abitazione e alle truffe a danno di anziani



L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 70 soggetti, di cui 1 minorenne e 264 denunce a piede libero, tra cui 25 minori.



Sono stati sequestrati complessivamente 29 arnesi atti allo scasso, euro 13.035, vari capi d’abbigliamento firmati, monili in oro e preziosi e 2000 pacchetti di sigarette per un valore di euro 10.000.



A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 19 armi da fuoco, nonché numeroso munizionamento.



Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 11 armi bianche, tra cui coltelli taglierini, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.



Nel corso dell’operazione, sono state identificate 27.638 persone, di cui 1354 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registrano una maggiore consumazione di reati predatori.





Nella nostra Provincia, nel periodo interessato, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di osservazione nei luoghi più vulnerabili e potenziali aree di interesse per gli autori di reati predatori.



Sono state tempestivamente intercettate autovetture segnalate per essere normalmente usate da autori di furto.



Nello specifico, nel giorno del mercato cittadino è stata controllata una Seat Arona con a bordo n. 3 cittadini di nazionalità bulgara, con precedenti specifici per furti con destrezza presso mercati e supermercati, nonché indebito utilizzo di carte di credito/pagamento, che, dagli immediati accertamenti, si è appurato avessero impostato sul sistema di navigazione del veicolo, come destinazione, questa piazza mercato. I tre cittadini bulgari, non in regola con le norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno sul T.N., sono stati allontanati dall’Ufficio Immigrazione ex art. 21 D. Lgs. 30/2007.



Sempre nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Mobile e alla Sottosezione di Polizia Stradale di Romagnano Sesia, ha rinvenuto su un furgone abbandonato vari attrezzi atti allo scasso, capi di abbigliamento e cinque sacchi in plastica nera contenenti tabacchi lavorati esteri di varie marche, 2000 pacchetti di sigarette e tabacco sfuso per un valore di oltre 10.000 euro. I tabacchi, appurato trattarsi oggetto di furto, sono stati restituiti al legittimo proprietario.



Nel complesso, anche con servizi predisposti congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, nel periodo temporale in argomento, sono stati controllati 367 soggetti.