"Ora tocca a me"

Sabato 4 luglio, ore 17:30, alla Casa della Resistenza sarà presentato il libro Ora tocca a me. Storie di Resistenza da Trieste alla Valgrande, MonteRosa edizioni, 2026. L’autore Fabio Copiatti dialogherà con Grazia Richetti, insegnante e vicepresidente della Casa della Resistenza.

👤    Commenta
a-
+
Verbania "Ora tocca a me"
Il libro nasce a Intragna, piccolo borgo incastonato tra le montagne della Val Grande. Nel suo cimitero si trova la tomba di un giovanissimo partigiano triestino, Fulvio Ziliotto, e quella dei suoi genitori. Da questa scoperta quasi casuale, Fabio Copiatti inizia un lungo lavoro di ricerca che lo porterà nella Trieste degli anni ’30, quando Fulvio Ziliotto è un giovane pieno di vita, che ama la montagna e l’alpinismo, studia per diventare medico, coltiva amicizie profonde. Ma le origini ebraiche della sua famiglia e l’ombra cupa del fascismo lo costringono a una rapida maturazione politica.

Evaso dal carcere di San Vittore dopo essere stato incarcerato come oppositore del regime, sceglie la via dei monti e si unisce alle formazioni partigiane. A soli ventiquattro anni, il 17 giugno 1944, cade in un’imboscata nazista sul Pizzo Marona, nel Verbano, dove muore insieme a undici compagni.

Se l’episodio della strage nazifascista al Pizzo Marona è una pagina nota nella storia della Resistenza, almeno localmente, le vite dei singoli partigiani – di molti dei quali non venne trovato nemmeno il corpo – rischiano di perdersi nell’oblio. Con questo libro Fabio Copiatti restituisce alla memoria collettiva la vita di questo giovane medico e il dramma indicibile dei suoi genitori, attraverso un viaggio che lega a doppio filo luoghi geograficamente lontani come Trieste e la Valgrande.

Fabio Copiatti, nativo e innamorato della Valgrande (VB), dal 2020 dimora felice al cospetto delle Dolomiti Bellunesi. Studia e divulga la cultura alpina, narrando storie di luoghi e genti. Per MonteRosa edizioni ha scritto Cicogna ultima Thule, In cammino dal lago Maggiore alla Val Grande (2020), A passo di vacca – Con Antonio Garoni, la guida alpina che tracciò il Sentiero Bove (2022), È questa casa mia – storie e racconti di Valgrande (2023) e Sul Pizzo Marona, Postille di storia e quattro racconti (2024).
Immagine 1
 Ora tocca a me Casa della Resistenza libri

Post correlati
Lo Strega Tour fa tappa a Verbania: sei finalisti al Teatro Il Maggiore
"La Rumianca di Pieve Vergonte. Storia di un’industria chimica sulle Alpi"
Villa Taranto, dai giardini nascono due libri
"Il lago delle utopie"
"La luce del risveglio"
Presentazione "Cucciolo"
Ricordo di Vittorio Beltrami
25 aprile alla Casa della Resistenza
Giorno della Memoria
"Non mollare"



0 commenti  Aggiungi il tuo



Per commentare occorre essere un utente iscritto