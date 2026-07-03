"Ora tocca a me"

Il libro nasce a Intragna, piccolo borgo incastonato tra le montagne della Val Grande. Nel suo cimitero si trova la tomba di un giovanissimo partigiano triestino, Fulvio Ziliotto, e quella dei suoi genitori. Da questa scoperta quasi casuale, Fabio Copiatti inizia un lungo lavoro di ricerca che lo porterà nella Trieste degli anni ’30, quando Fulvio Ziliotto è un giovane pieno di vita, che ama la montagna e l’alpinismo, studia per diventare medico, coltiva amicizie profonde. Ma le origini ebraiche della sua famiglia e l’ombra cupa del fascismo lo costringono a una rapida maturazione politica.Evaso dal carcere di San Vittore dopo essere stato incarcerato come oppositore del regime, sceglie la via dei monti e si unisce alle formazioni partigiane. A soli ventiquattro anni, il 17 giugno 1944, cade in un’imboscata nazista sul Pizzo Marona, nel Verbano, dove muore insieme a undici compagni.Se l’episodio della strage nazifascista al Pizzo Marona è una pagina nota nella storia della Resistenza, almeno localmente, le vite dei singoli partigiani – di molti dei quali non venne trovato nemmeno il corpo – rischiano di perdersi nell’oblio. Con questo libro Fabio Copiatti restituisce alla memoria collettiva la vita di questo giovane medico e il dramma indicibile dei suoi genitori, attraverso un viaggio che lega a doppio filo luoghi geograficamente lontani come Trieste e la Valgrande.Fabio Copiatti, nativo e innamorato della Valgrande (VB), dal 2020 dimora felice al cospetto delle Dolomiti Bellunesi. Studia e divulga la cultura alpina, narrando storie di luoghi e genti. Per MonteRosa edizioni ha scritto Cicogna ultima Thule, In cammino dal lago Maggiore alla Val Grande (2020), A passo di vacca – Con Antonio Garoni, la guida alpina che tracciò il Sentiero Bove (2022), È questa casa mia – storie e racconti di Valgrande (2023) e Sul Pizzo Marona, Postille di storia e quattro racconti (2024).