Summer School "Soft Skills Labs"

Nasce da questa consapevolezza la terza edizione di Soft Skills Labs, la Summer School organizzata da Ars.Uni.VCO nell'ambito del progetto VCO International Schools 2026, in programma a Verbania dal 26 al 29 agosto.



Pensata per giovani a partire dai 16 anni e per tutti coloro che desiderano investire nella propria crescita personale e professionale, Soft Skills Labs propone 20 ore di formazione esperienziale distribuite in quattro giornate, alternando workshop, laboratori, attività outdoor e momenti di confronto con professionisti provenienti da ambiti diversi. Un percorso itinerante che attraverserà alcuni dei luoghi culturali e paesaggistici più significativi della città: da Villa Giulia al Museo del Paesaggio, dai Giardini Botanici di Villa Taranto fino a Wonderwood Park, passando per Casa Ceretti, trasformando così il territorio in uno spazio di apprendimento e sperimentazione.



Il programma è costruito come un itinerario che alterna momenti di approfondimento teorico, laboratori pratici ed esperienze sul territorio, coinvolgendo docenti, formatori ed esperti.



Ad aprire la Summer School sarà Francesca Sanzo, formatrice e coach, con un workshop dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei propri talenti. Attraverso strumenti di storytelling, psicologia positiva, feedback e lavoro collaborativo, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso per riconoscere le proprie competenze, rafforzare la consapevolezza personale e sviluppare una comunicazione più efficace.



La seconda giornata si svilupperà tra Villa Giulia, il Museo del Paesaggio e i Giardini Botanici di Villa Taranto, dove osservazione, creatività e capacità di leggere la complessità diventeranno strumenti per allenare il pensiero critico e il lavoro di gruppo. La mattina si aprirà con il workshop “Designer per un giorno”, curato da Gloria Barcellini, dedicato al mondo creativo delle arti applicate all’industria, e proseguirà con la visita alla mostra “Alessandro Mendini. Cose Stanze come Mondi”, ospitata presso Villa Giulia, occasione per esplorare il rapporto tra design, arte, progetto e visione contemporanea. Le attività, curate insieme da Vincenza Ferrara, offriranno poi un’esperienza laboratoriale che unisce patrimonio culturale, natura e apprendimento.



Il percorso proseguirà con un workshop di Vincenza Ferrara in cui attraverso l’incontro e la discussione in gruppo su opere d’arte avremo la possibilità di far emergere le nostre conoscenze, competenze e capacità relazionali ed emotive. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato a un laboratorio esperienziale guidato da Ambra Ferrari presso Wonderwood Park, dove il contatto con l'ambiente naturale e le attività di gruppo diventeranno occasioni per lavorare su collaborazione, leadership, problem solving e gestione delle sfide in contesti non convenzionali.



A chiudere la Summer School sarà Marco Mazzini, che accompagnerà i partecipanti in un'attività dedicata alla valorizzazione delle competenze acquisite attraverso Dokimazo, una piattaforma supportata dall'intelligenza artificiale che permette di riconoscere, documentare e raccontare il proprio patrimonio di competenze. Ogni partecipante potrà così costruire il proprio Skill Wallet, uno strumento utile per rendere visibili e comunicabili le proprie soft skills in ambito accademico e professionale.



Anche quest’anno è previsto un momento aperto a tutti: mercoledì 26 agosto presso Casa Ceretti interverrà Susanna Sancassani, Head of Unit METID del Politecnico di Milano e tra le maggiori esperte italiane di innovazione didattica, che guiderà una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale e pensiero umano nella serata dal titolo Chi pensa quando pensiamo con l’AI? Sancassani affronterà temi come la delega cognitiva, l'autonomia, la responsabilità e il ruolo dell'AI come possibile mentore cognitivo. Un'occasione per comprendere come utilizzare questi strumenti in modo consapevole, senza rinunciare a capacità critica, discernimento e autonomia di giudizio.



Soft Skills Labs è realizzata con il contributo di Fondazione CRT e della Città di Verbania, in collaborazione con Centro Studi UPONTOURISM, Società Geografica Italiana, Museo del Paesaggio, Ente Giardini Botanici di Villa Taranto, Wonderwood e Casa Ceretti. Sono disponibili fino a 20 posti, con possibilità di pernottamento gratuito in camere condivise per i partecipanti fuori sede. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 agosto.



Per qualsiasi informazione sulla Summer School non esitate a contattarci all’indirizzo mail formazione@arsunivco.eu