"Lungolago Fiorito" 2026

Un evento ormai diventato punto di riferimento per tutto il Verbano-Cusio-Ossola, organizzato da Promoflor – da oltre 25 anni leader nell'organizzazione di mostre florovivaistiche in Piemonte e Lombardia – con il patrocinio del Comune di Verbania e inserito nel calendario ufficiale degli eventi del Distretto Turistico dei Laghi.Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Lungolago Fiorito raddoppia la sua proposta: non una semplice fiera, ma un vero e proprio viaggio botanico a cielo aperto, dove il lago fa da scenografia naturale a una delle passeggiate più belle del Piemonte.UN GIARDINO SUL LAGO: COSA TROVERANNO I VISITATORIQuattordici selezionati produttori vivaisti provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, porteranno a Verbania il meglio della loro coltivazione.In esposizione e in vendita:• Fioriture di fine estate• Piante da interno• Il mondo delle succulente e delle piante rare• Orto e sapori• Bulbi e rizomi• Tillandsie• Bonsai• Orchidee• Carnivore• Piante tropicali• AgrumiUn'occasione unica per incontrare direttamente i produttori chiedere consigli su potatura, esposizione e cura delle piante e acquistare esemplari sani.UN EVENTO PER LA CITTÀ, PER IL TURISMO E PER L'AMBIENTELungolago Fiorito si inserisce perfettamente nel week-end di fine agosto, uno dei più intensi per il turismo sul Lago Maggiore, affiancandosi agli altri grandi eventi del Distretto dei Laghi. Un evento che fa bene all'ambiente, che educa alla biodiversità e che sostiene l'economia locale, portando in città migliaia di visitatori tra turisti, famiglie e collezionisti.L'ingresso è libero e aperto a tutti.SCHEDA EVENTO• Manifestazione: LUNGOLAGO FIORITO – Mostra Mercato Florovivaistica – III Edizione• Date: Sabato 29 e Domenica 30 Agosto 2026• Orario: 09:00 – 20:00 orario continuato• Luogo: Verbania Intra (VB) – Lungolago, Piazza Ranzoni fronte Lago• Organizzazione: Promoflor