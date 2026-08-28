"Sere d'Estate al San Carlone" al termine

Si conclude sabato 29 agosto la rassegna "Sere d'Estate al San Carlone", il calendario di appuntamenti estivi che ha animato il complesso monumentale della Statua di San Carlo Borromeo, ad Arona, con eventi dedicati alla cultura, alla musica e alla valorizzazione del patrimonio.

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Fuori Provincia "Sere d'Estate al San Carlone" al termine
L'ultimo appuntamento della stagione offrirà al pubblico un'esperienza che unisce storia e musica. La serata prenderà il via con una visita guidata su due turni (ore 18:30 e ore 20:00) al Sancarlone. Il percorso guidato accompagna i visitatori alla scoperta delle origini del progetto e delle particolarità costruttive del monumento, fino a vivere l’esperienza unica della salita al suo interno. Il concerto si terrà alle ore 21.00.

La statua, alta oltre 35 metri e collocata su una collina che domina il lago, rappresenta una delle più importanti opere monumentali del suo tempo. La sua struttura cava e il sistema interno di scale consentono, infatti, di salire fino alla testa, per raggiungere punti panoramici di grande suggestione, con una vista privilegiata sul Lago Maggiore e sul territorio circostante.

Alle ore 21.00, il pubblico sarà accompagnato dalle sonorità coinvolgenti dell'Anomala Brass Band. La formazione italiana propone uno spettacolo originale che fonde il suono degli ottoni con ritmi moderni ed energici. Il repertorio attraversa funk, pop, rock, blues, soul e jazz, reinterpretando con uno stile unico brani di grandi artisti internazionali come Ray Charles, Bruno Mars, Billie Eilish, i Beatles e i Rolling Stones. Un concerto ai piedi della Statua capace di coinvolgere spettatori di tutte le età grazie all'energia dei musicisti e alla varietà delle proposte musicali.

Informazioni pratiche:

Ritrovo: Biglietteria della Statua San Carlo – piazzale San Carlo, Arona (NO)

Costi visita guidata e biglietto ingresso (ove previsto):

- € 13 intero;

- € 8 ridotto (ragazzi 6-16 anni);

- € 5 (persone con disabilità e accompagnatore, tesserati/e Abbonamento Musei Piemonte)

Prenotazione obbligatoria: www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarlone-672.html

Contatti: statuasancarlo@ambrosiana.it - 0322 249669 / +39 3288377206
Immagine 1
 san carlone arona

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