Arona: visite guidate sulle orme di Carlo e Federico Borromeo

Gli appuntamenti sono previsti lunedì 29 dicembre 2025 e lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 10:00.



Il percorso avrà inizio dal centro storico di Arona, con un breve itinerario per le vie di questo paese lacustre, per raggiungere la Collegiata della Natività di Maria Vergine, custode di un prezioso ciclo di tele del Morazzone donato da Federico Borromeo. La visita proseguirà presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto, edificata per volontà della contessa Margherita Trivulzio, madre di Federico Borromeo. In queste tappe sarà approfondito il ruolo della famiglia Borromeo come promotrice delle arti e del rinnovamento architettonico della città.



Il percorso culminerà alla Statua di San Carlo Borromeo, il celebre Sancarlone, situato su una collina che domina Arona. La statua, alta circa 35 metri, non è solo un tributo al santo, ma anche simbolo del legame tra la città, la famiglia Borromeo e la devozione ambrosiana. Voluta fortemente da Federico Borromeo, oggi è custodita dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fondata proprio da Federico. I partecipanti potranno accedere al terrazzo panoramico con vista sul Lago Maggiore e sulla montagne lombarde, piemontesi e svizzere. Per chi lo desidera, sarà possibile anche salire all’interno della Statua fino alla sommità tramite una scala a chiocciola e una scala verticale.



Le visite sono organizzate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione di beni e monumenti culturali nella provincia di Varese e di Novara che gestisce la Statua di San Carlo per conto di Ambrosiana.







Durante il periodo natalizio la Statua di San Carlo seguirà delle giornate di apertura straordinaria:



dal 26 dicembre al 30 dicembre 10:00 – 17:00*

1° gennaio 14:00 – 17:00*

dal 2 gennaio al 6 gennaio 10:00 – 17:00*



*l’ultimo ingresso è previsto alle ore 16:30. L’accesso alla statua e al terrazzo è interdetto dalle 13:00 alle 14:00. Chiusura il 31 dicembre.







Informazioni:



Prenotazione obbligatoria: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/arona-tra-carlo-e-federico-659.html

Ritrovo: Piazza De Filippi, presso il Monumento ai Caduti, Arona, ore 09.45



Trasferimento alla Statua in autonomia: circa 5 minuti in auto (parcheggio ampio presso Piazzale San Carlo).



Costi (comprende la visita guidata e l’ingresso alla Statua di San Carlo): €15 intero / €10 ridotto (Abbonamento Musei Piemonte, ragazzi 6-16 anni, persone con disabilità e accompagnatore) / gratuito per bambini sotto i 6 anni (accesso alla Statua non consentito).



Contatti: statuasancarlo@ambrosiana.it | +39 328 8377206



Queste visite offrono un’opportunità unica per conoscere il patrimonio artistico e spirituale di Arona, immergendosi nella storia della famiglia Borromeo e godendo di uno dei panorami più suggestivi del Lago Maggiore.