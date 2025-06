Visite guidate alla Miniera d'oro del Taglione

Lavoro eseguito negli scorsi anni dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola nell'am- bito del progetto Interreg Italia-Svizzera "Mineralp", condotto in cooperazione tra partner di Regione Valle d'Aosta, Regione Piemonte e Svizzera (cantoni Vallese e Ticino).L'attività estrattiva dell'oro in Valle Antrona pare abbia origini antiche ma lo sfruttamento divenne in- dustriale a partire dalla seconda metà dell'800 e comportò l'escavazione di numerose gallerie nonchè la creazione di interi villaggi di minatori. Lo sfruttamento delle vene aurifere si esaurì nell'immediato secondo dopoguerra. La Miniera del Taglione, situata in località Prabernardo in comune di Antrona Schieranco, è uno dei tanti siti di estrazione dell’oro, ma è l'unica autorizzata dalla Regione Piemonte per le visite e la fruizione turistica.La miniera è in concessione all’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, che ha affidato la gestione delle visite (a seguito di bando pubblico) allo studio GeoExplora del Geologo e Guida Es- cursionistica Ambientale Enrico Zanoletti, che si avvale della collaborazione di un gruppo di Guide specializzate sul patrimonio minerario appositamente formate proprio nell'ambito del progetto MIN- ERALP .Accompagnati dalle Guide Minerarie, la visita alla Miniera del Taglione si effettua alla sola luce della lampada frontale montata sul caschetto, creando così un'esperienza emozionale. La galleria, grazie agli allestimenti, permette di raccontare i metodi di estrazione e lavorazione dell'oro e far rivivere le dure condizioni di lavoro dei minatori nel sottosuolo. La presenza di alcune testimonianze della fre- quentazione della miniera dopo la fine dell'attività estrattiva consente di raccontare momenti importanti e al contempo toccanti della storia locale dell'Ossola.La miniera è aperta dal 7 giugno fino al 18 ottobre, tutti i sabati.Nel corso dell'estate e dell'autunno saranno anche programmate alcune date di vista con eventi spe- ciali: tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.minieradeltaglione.it e sulle pagine e profili social.Le visite si svolgono su 4 turni giornalieri (ore 9.30, 11.00, 14.00, 15.30), con ritrovo direttamente alla miniera almeno 15 minuti prima.La visita ha una durata complessiva di 1h 30', con un'introduzione in esterno e un percorso di visita in sotterraneo di circa 1 km (andata e ritorno); è adatta a tutti (bambini a partire dai 3-4 anni) e le Guide sapranno adattare il linguaggio e i contenuti ai diversi tipi di pubblico per mantenere vivo l'interesse di tutti.Internamente la temperatura è di circa 8°-10° C e c'è più dell'80% di umidità: è quindi indispens- abile abbigliamento caldo, giacca impermeabile/antivento e scarpe da trekking.La miniera si raggiunge con comodo e ampio sentiero in circa 30 minuti di camminata dal parcheg- gio situato a Prabernardo (frazione di Antrona Schieranco): il dislivello dal parcheggio alla miniera è di circa 200 metri per poco più di 1km di distanza.Il sentiero è agevole e ben segnalato, non adatto comunque a chi ha problemi di deambulazione. Il punto di ritrovo per le visite è direttamente alla miniera (si consiglia di consultare il sito internet per indicazioni dettagliate).La prenotazione è obbligatoria, poiché per ogni turno di visita i posti a disposizione sono 12-15 mas-simo e deve essere fatta entro le 22 del giorno precedente sul sito www.minieradeltaglione.it. Il costo è di 15 euro per gli adulti (dai 12 anni compiuti), 10 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni e di 5 euro per i bambini dai 3 ai 6 anni.Tutte le informazioni dettagliate riguardo abbigliamento richiesto, modalità di visita e accesso al sito minerario si trovano sul sito www.minieradeltaglione.it, dove è possibile iscriversi alle visite scegliendo data e orari preferiti ed effettuare il pagamento anticipato.Ricordiamo che possono essere concordate con l'organizzazione visite su richiesta, visite e attività di- dattiche per le scuole, visite in lingua (inglese, francese e tedesco in date dedicate) e per festeggiare occasioni speciali (compleanno, anniversario, addio al celibato/nubilato), nonché team building azien- dali abbinabili alla visita alla centrale idroelettrica di Rovesca: il gruppo minimo di partecipanti per le aperture straordinarie è di 12 visitatori.La Miniera del Taglione è anche su Instagram (@minieradeltaglione) e Facebook (Miniera del Taglione).Contatti:www.minieradeltaglione.it minieradeltaglione@gmail.com347 2558645 (Geoexplora di Enrico Zanoletti)Cogliamo l’occasione per ricordare che l’uso turistico delle miniere dismesse è normato da apposite leggi e l’accesso non autorizzato ai siti minerari è vietato.