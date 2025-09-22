Cresce ancora il turismo in Piemonte

A fare da traino è l’estero, con +8,7% di arrivi e +10% di pernottamenti.



«Anno dopo anno, stagione dopo stagione, i numeri del turismo in Piemonte continuano a crescere - analizza il presidente della Regione Alberto Cirio - Mi piace evidenziare l'aumento delle presenze in arrivo dall'estero, un risultato straordinario che ci conferma nella strategia di promozione turistica che unisce la bellezza dei nostri paesaggi e delle nostre città ai grandi eventi internazionali. un menu che si dimostra vincente e che siamo pronti ad offrire ai turisti anche in autunno».



In particolare si registra un grande successo per la montagna: prese d'assalto località come Alagna Valsesia, Bardonecchia, Frabosa Sottana, Limone Piemonte e Sauze d'Oulx, mappate per la prima volta con un innovativo strumento di analisi delle presenze basato sui dati di telefonia mobile. «La riapertura del tunnel del Tenda dopo anni, le tappe della Vuelta in Val Vermenagna, nelle valli di Lanzo e in Valsusa, la vitalità dei nostri territori nell'attrarre grandi eventi così come nella capillare offerta enogastronomica, culturale e sportiva sono il segnale che la montagna piemontese ha imboccato con decisione la strada per strutturarsi sempre di più anche come meta estiva fortemente attrattiva e competitiva - fa presente l’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni - Un dinamismo che stiamo sostenendo con il nuovo bando per potenziare e innovare l’offerta ricettiva, promuovendo sempre più il turismo outdoor e creando sinergie come l’accordo che andremo a stringere con la Regione Liguria per creare un unico, grande percorso cicloturistico che unisca le Alpi al mare».



Incoraggianti anche le prospettive per l’autunno: dal sondaggio di propensione all'acquisto di un soggiorno in Piemonte sulla popolazione italiana, promosso dall'Osservatorio con Metis ricerche, emerge che il 49% degli intervistati intende organizzare una vacanza in Piemonte (il 14% sicuramente, il 35 probabilmente) nella prossima stagione, in aumento rispetto al 44% del 2024. Torino si conferma la scelta principale. Il budget di spesa previsto oscilla tra i 500 e i 1000 euro.



I commenti nelle recensioni online riflettono ancora la soddisfazione del cliente del prodotto turistico piemontese, in crescita rispetto al passato (+0,4) e superiore rispetto al dato del prodotto turistico Italia: 86,2/100 contro 85,6/100. Posizionamento confermato anche nel valore del sentiment per il comparto ricettività: 85/100 per il Piemonte contro 84,1/100 per l’Italia.