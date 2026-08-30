Voucher Scuola, pubblicate le graduatorie

La copertura arriva fino a 15.748 euro di ISEE, contro gli 8.200 dello scorso anno. Sul Voucher A finanziate 3.702 domande fino a 22.876 euro di ISEE. Cameroni: «Abbiamo allargato concretamente la platea delle famiglie sostenute.
Sono state pubblicate sul sito della Regione Piemonte le graduatorie del Voucher Scuola per l'anno scolastico 2026/2027, con il dettaglio delle domande ammesse e finanziate nelle otto province piemontesi. La graduatoria conferma il risultato già annunciato negli scorsi giorni: per la prima volta dalla nascita della misura, la Regione Piemonte finanzia il 100% delle domande ammesse per il Voucher B, destinato all'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione e alle spese per il trasporto scolastico. Sono complessivamente 76.536 le famiglie finanziate, oltre 28 mila in più rispetto allo scorso anno, quando i beneficiari erano stati circa 48 mila.
Voucher B: 76.536 domande finanziate, ecco i dati per provincia
La distribuzione territoriale delle domande ammesse e finanziate sul Voucher B vede:
Alessandria: 7.190
Asti: 3.892
Biella: 2.530
Cuneo: 8.802
Novara: 6.837
Torino: 42.968
Verbano-Cusio-Ossola: 1.187
Vercelli: 3.130
Totale Piemonte: 76.536 domande ammesse, 76.536 finanziate.
Un risultato significativo che certifica l'effetto dei nuovi criteri introdotti quest'anno dalla Regione Piemonte. La nuova articolazione delle fasce ISEE e degli importi unitari ha infatti consentito di portare la copertura effettiva del Voucher B fino a un ISEE di 15.748 euro, contro circa 8.200 euro dello scorso anno: una platea effettivamente finanziata quasi raddoppiata in termini di soglia ISEE, accompagnata da oltre 28 mila beneficiari in più.
La revisione dei criteri ha puntato a rendere maggiormente coerente la platea delle domande con le risorse disponibili, superando il meccanismo che negli anni precedenti portava migliaia di famiglie a risultare ammesse in graduatoria senza poi poter ricevere il contributo per esaurimento dei fondi. Quest'anno, invece, ogni famiglia ammessa al Voucher B riceverà il contributo.
Voucher A: finanziate 3.702 domande. La Regione lavora allo scorrimento
Per il Voucher A, destinato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica, sono 3.702 le domande finanziate, per un investimento complessivo iniziale di 4.982.950 euro. La prima assegnazione delle risorse consente di finanziare le famiglie fino a un ISEE massimo di 22.876,38 euro.
Il riparto provinciale delle domande finanziate è il seguente:
Alessandria: 207
Asti: 117
Biella: 39
Cuneo: 122
Novara: 421
Torino: 2.681
Verbano-Cusio-Ossola: 53
Vercelli: 62
Restano al momento 1.434 domande ammesse da finanziare. Una situazione che rientra nella normale dinamica della misura: la graduatoria estiva rappresenta infatti la prima assegnazione delle risorse e si lavorerà nei prossimi mesi per individuare economie e ulteriori disponibilità di bilancio da destinare allo scorrimento della graduatoria, seguendo il percorso già adottato nello scorso anno scolastico.
Cameroni: «Una scelta che allarga davvero la platea»
«Più di 28 mila famiglie sostenute rispetto allo scorso anno e, per la prima volta, il 100% delle domande ammesse al Voucher B finanziate. È un risultato di cui siamo orgogliosi, ancora più importante in un momento in cui le spese scolastiche pesano sempre di più sui bilanci familiari. I nuovi criteri hanno funzionato: lo scorso anno riuscivamo ad arrivare fino a circa 8.200 euro di ISEE, oggi raggiungiamo i 15.748 euro. Abbiamo scelto di allargare concretamente la platea dei beneficiari e di superare un meccanismo che negli anni scorsi lasciava migliaia di famiglie ammesse al contributo ma senza una copertura effettiva. Una situazione sulla quale era necessario intervenire.» dichiara l'assessore regionale all'Istruzione e Merito Daniela Cameroni.
«Sul Voucher A l’impegno è altrettanto chiaro: la graduatoria di agosto non è mai un punto di arrivo. Come già fatto lo scorso anno, lavoreremo nei prossimi mesi per recuperare ulteriori risorse e scorrerla il più possibile. Lo facciamo nella consapevolezza che il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa restano due priorità sulle quali non intendiamo arretrare» conclude Cameroni.
Le graduatorie complete sono consultabili sul sito della Regione Piemonte, nella pagina dedicata al Voucher Scuola per l'anno scolastico 2026/2027: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2026-2027.
Come ricevere e utilizzare il Voucher
A partire dall'anno scolastico 2026/2027 l'erogazione dei Voucher per conto della Regione Piemonte, a seguito di gara pubblica, è gestita da Cirfood S.C. in collaborazione con Valyouness.
Ogni beneficiario riceverà una mail dal gestore con le credenziali per accedere alla piattaforma web Valyouness Flex, dove sarà disponibile il Voucher. Nella comunicazione saranno indicati l'effettiva attivazione, il valore del contributo e tutte le istruzioni necessarie per utilizzarlo.
Il Voucher non sarà caricato sulla tessera sanitaria ma sarà spendibile tramite smartphone, dopo la registrazione sulla piattaforma: presso la scuola frequentata dal figlio per il Voucher A oppure negli esercizi commerciali convenzionati per il Voucher B. L'elenco aggiornato degli esercizi aderenti sarà disponibile direttamente sulla piattaforma Valyouness Flex.
Voucher Scuola, pubblicate le graduatorie
Per la prima volta finanziato il 100% delle domande ammesse per il Voucher B: 76.536 famiglie, oltre 28 mila in più dello scorso anno.
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