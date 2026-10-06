Baveno: stagione culturale autunno-inverno

CORSI UNI3 2026-2027



Ritornano i corsi UNI3, a cura dell’Assessorato alla Cultura della Città di Baveno.

Il calendario prevede 18 corsi che ci accompagneranno da ottobre a maggio e che si terranno presso la Biblioteca civica "Olga Ginesi" e il salone polifunzionale della Senior housing "Casa Mattazzi".



A CHI SI RIVOLGE

L’UNI3 non è un’iniziativa rivolta solo alla terza età come molti pensano; non pone limiti di età, ma si propone, al contrario, di coinvolgere chiunque desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria formazione personale.



SVOLGIMENTO DEI CORSI

Tutti i corsi si terranno con un minimo di 8/10 iscritti. Le iscrizioni dovranno avvenire almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio di ciascun corso.



COSTI

I costi si differenziano a seconda del numero di ore di lezione.





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biblioteca civica "Olga Ginesi" di Baveno

Piazza della Chiesa 8

Tel. 0323 925120

E-mail baveno@bibliotechevco.it

Sito web www.bavenoturismo.it



I CORSI



Informatica: Elementi Base

Romanticismo: Suggestioni Artistiche, Culturali, Musicali e Letterarie

Archetipi nella Vita Quotidiana: Il Viaggio dell'Eroe

Rileggere la Bibbia: Perché Oggi Più che Mai

Lingua Francese Livello A1 – A2 – B1

Laboratorio di Cartotecnica

La Bibbia in Profondità

La Comunicazione Visiva: Lettura e Comprensione delle Immagini

Lingua Spagnola Livello A1 – A2 – B1

Echi e Radici: Sei Storie che Legano Nomi e Territorio al Mondo

Acquerello: Laboratorio Base sul Paesaggio

Lingua Inglese Livello Base

Benessere di Corpo, Mente e Spirito: l'Armonia dei 5 Elementi

Il DNA: fra Noi e l'Ambiente

Produttività senza Esaurimento

Riparazioni Sartoriali: Dai Nuova Vita ai tuoi Vestiti

Piante Selvatiche Commestibili nel VCO

Matematica per Tutti: Enigmi e Meraviglie



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QUANDO LE STORIE SI PRENDONO CURA DEL LETTORE

Lunedì 21/9, 20/10, 23/11/2026, 18/01, 22/03, 19/04 e 24/05/2027 dalle ore 14:30

Biblioteca civica "Olga Ginesi", piazza della Chiesa, 8





Incontri guidati di lettura, a cura di Graziella Ridolfo (Evolvo libri) di racconti e romanzi, per suscitare riflessioni e ritrovare la bellezza della propria storia, attraverso le storie degli altri.



Organizzazione a cura dell'Associazione di Solidarietà sociale di Baveno, con il patrocinio della Città di Baveno.



SCUOLA DI MUSICA DEL CORPO MUSICALE DI BAVENO

Da settembre 2026 a giugno 2027

Info e Iscrizioni: tel. 392 4357032 info@corpomusicalebaveno.it

APERITIVO SONORO

Ogni venerdì, dalle 18:00 alle 20:00

Bar Senior Housing Casa Mattazzi, via 17 Martiri, 33



Prenota il tuo tavolo al 335 4989170



ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEI POLVERIFICI

Domenica 4 ottobre, ore 14:00



con Leonardo Parachini, ricercatore storico e Pietro Pisano, guida escursionistica.

Itinerario tra Baveno, Romanico e Loita.

Ritrovo alle ore 14:00 in piazza della Chiesa a Baveno, rientro previsto per le ore 17:00



Partecipazione a offerta minima di € 10,00

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 02/10, tel. 0323 294632 - WhatsApp 345 7936361 - info@bavenoturismo.it



Organizzazione a cura del Museo GranuM nell'ambito della rassegna culturale "La pietra racconta " 2026, in occasione della Giornata Internazionale della geodiversità.

NATI PER LEGGERE: STORIE AD ALTA VOCE DA VIVERE IN FAMIGLIA

Un sabato al mese, ore 11:00

Biblioteca civica "Olga Ginesi", piazza della Chiesa, 8



Letture ad alta voce per tutti i gusti, per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni, presso la Biblioteca civica "Olga Ginesi".



Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO - Progetto Nati per Leggere tel: 0323.401510 – email: natiperleggere@bibliotechevco.it – www.bibliotechevco.it



Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑜 e si svolge nel contesto del progetto di 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒.









CORSO "DALLA VIGNA ALL'ABBINAMENTO: TRE INCONTRI PER CONOSCERE IL VINO"



Dal 15/10 al 29/10/26

Senior Housing Casa Mattazzi - via XVII Martiri, 33



L'Associazione italiana Sommelier Piemonte presenta il corso "Dalla vigna all'abbinamento: tre incontri per conoscere il vino" guidati da tre degustatori ufficiali/relatori dell'Associazione Italiana Sommelier.



Gli incontri prevedono una parte teorica circa l'introduzione alla degustazione, gli elementi di viticultura ed enologia, cenni di enografia italiana, l'abbinamento cibo-vino e una parte pratica con l'esame delle tecniche di degustazione e la degustazione di tre vini ad incontro.



Costo totale dei tre incontri, per ciascun partecipante, € 120,00 comprensivo di tre bicchieri da degustazione.



Per informazioni e iscrizioni: Roberto Baldo

tel: 340 2704048 - email: biblioteche.aisvco@gmail.com



Organizzazione a cura di AIS Piemonte - Delegazione Vco con il patrocinio di Città di Baveno.











RASSEGNA TEATRALE "IN SCENA A...BAVENO"

Dal 24/10/2026 al 06/03/2027 presso il Centro culturale Nostr@domus



Ritorna la rassegna teatrale "In scena a...Baveno", giunta alla sesta edizione, con un calendario di ben sei spettacoli in programma, portati in scena da compagnie Amatoriali provenienti da varie località italiane. Le compagnie partecipanti si sfideranno tra loro, a colpi di battute, portando in scena gli spettacoli scelti da una giuria, che li ha selezionati tra più di una cinquantina di candidati. Nell’ultima data in rassegna, il "Gran Gala", uno spettacolo finale a cui seguiranno le premiazioni, in stile "Notte degli Oscar”.



Biglietti: singolo spettacolo € 12,00; abbonamento € 60,00.

Info e prenotazioni: 351 9707852

amiciperunsogno@gmail.com; www.amiciperunsogno.com



Organizzazione a cura di Amici per un sogno APS con il patrocinio dell'Assessorato a Turismo e Cultura della Città di Baveno.











RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "METTI UN LUNEDI' AL CINEMA"

Novembre 2026 e marzo 2027 presso il Centro culturale Nostr@domus, ore 21:00



Ritorna l'appuntamento con la rassegna cinematografica "Metti un lunedì al cinema", con un ricco palinsesto di otto pellicole internazionali.



Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Assessorato a Turismo e Cultura della Città di Baveno in collaborazione con Cinecircolo Socioculturale Don Bosco di Verbania.



RIEVOCAZIONE STORICA "UN SALTO NEL PASSATO" XVII EDIZIONE

Domenica 15 novembre, dalle 12:00 alle 19:30

Centro storico



Torna una delle rappresentazioni più caratteristiche del nostro territorio che si ripete con cadenza biennale durante il periodo prenatalizio.



Un’accurata ricostruzione del passato, caratterizzata dalla suggestiva raffigurazione delle antiche arti manuali della zona e delle tipiche botteghe antiche, arricchita dalla partecipazione di centinaia di figuranti. I visitatori rivivranno antiche emozioni e si troveranno proiettati all’interno di un quadro vivente, che riporta alla mente la tradizione dei presepi.

Nelle numerose “locande” si potranno degustare piatti tradizionali, dal gusto semplice e appetitoso.



Maggiori informazioni sul sito https://saltonelpassato.it/



Organizzazione a cura di Associazione Un Salto nel Passato con il patrocino della Città di Baveno.



In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata a domenica 22 novembre.











SUMIE: CORSO DI PITTURA GIAPPONESE A INCHIOSTRO

14, 21 e 28 novembre 2026

Biblioteca civica "Olga Ginesi", piazza della Chiesa, 8



Corso di pittura giapponese a inchiostro dalla durata di tre lezioni a cura del maestro Shozo Koike.



Iscrizione entro il 10/11/2026, posti limitati. Il laboratorio è adatto anche ai ragazzi, a partire dagli 8 anni.



Costo: € 100,00 - Il materiale verrà fornito dall'insegnante.



Non è necessaria una pregressa esperienza nell’ambito della pittura.



Per info e prenotazioni: shozokoike@gmail.com - 349 8508918



Organizzazione a cura di Associazione Yamato con il patrocinio dell'Assessorato a Turismo e Cultura della Città di Baveno.

